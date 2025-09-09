「株主優待・配当も積極的に検討」前澤友作氏にカブアンドと自身の今後を改めて聞いてみた

電気、ガス、インターネット通信などを利用することで未公開株を受け取ることができる(※1)サービス「カブアンド」を設立した前澤友作氏。2025年6月には69万人の第1期株主が誕生し(※2)、大きな話題を呼んだことは記憶に新しいだろう。いま改めて「カブアンド」への思いと、"上場したら"の具体的な今後について、前澤氏に聞いてみた。

経済的リターンだけでなく、「株主としての体験」を大事に

――まず、改めてカブアンドの概要、事業を設立したきっかけやビジョンについて教えてください

株式投資って、まだまだ一部の人のものだと思われていますよね。ある程度お金や知識がある人しかできないと。そんな空気を変えたくて始めたのがカブアンドです。

「電気やガスなど、普段使っているインフラサービスを利用するだけで、勝手に株が貯まっていく(※1)」。

これなら難しいこと抜きで、圧倒的に株主を増やせるんじゃないかと考えました。

カブアンドは2024年2月に「目指せ、国民総株主」をテーマに設立しました。僕がやりたいのは、誰もが自然に株主になれる仕組みづくりです。

――国民総株主とはどういう考え方ですか? 国民総株主を実現したいと考える理由についても教えてください

「国民総株主」は文字通り、日本の国民全員が何らかの企業の株を持っている状態です。 今、日本で株を持っている人は20～30%くらいでしょうか。これを100%に近づけたい。

株を持つと、企業との距離が一気に縮まり、経済や社会に自ら参加している感覚になれます。

また、資本主義の国では、資本を持つほうが経済的にも有利。

国民全員が株主として主体性を持つ社会になれば、日本全体がもっと前向きで、成長志向になるはずです。

――6月にはついに第1期の株主も誕生しました。「カブアンド」の株主は具体的にどういった利益を享受できるのでしょうか?

まずは株式の価値が上がれば資産が増える(※3)、これはシンプルな経済的リターンです。

でも僕が大事にしているのは、それだけじゃない「株主としての体験」です。

カブアンドで持っていただくのは未公開株ですので、もし将来上場することになれば、そのプロセスやダイナミズムを間近で体感できます。

上場後には、株主総会やイベントで経営陣と直接話せたり、意見を言える場も作りたい。もちろん、配当や株主優待も積極的に検討していきます(※4)。

数字だけのやり取りではなく、「自分が関わって会社が良くなった」という実感を持てる。そんな株主文化を広げたいですね。

仕事や趣味に全力で挑む"冒険家"であり続けたい

――つみたてNISAをはじめとする投資信託が投資初心者に推奨され、人気を集めている中で、個別株投資を勧められる理由は何ですか? ご自身が実践されている投資や投資哲学についても教えてください

投資信託は特に初心者にはすごくいい仕組みです。でも、個別株には"自分で選ぶ面白さ"があります。

応援したい企業を選び、その成長に直接関わる主体性。これは国民総株主の発想にもつながります。

僕自身、スタートアップを中心に数十社に投資しています。もちろん利益も大事ですが、それ以上に「一緒に未来を作っていく」感覚が好きなんです。数字以上のワクワクがあります。

――カブアンドの他にもさまざまな事業に携わっていらっしゃるかと思います。それらに共通する前澤さんのモチベーションは何でしょうか? 周囲が驚くような新しい取り組みなどのインスピレーション源は何ですか?

「世の中をみんなで面白くしたい」本当にこれだけです。

まだ誰もやっていないことをやって、びっくりさせたり、楽しませたりする。しかも一人でやるのではなく、多くの人を巻き込んで大きくやる。

アイデアは特別なことじゃなく、身近な困りごとや「なんか変だな」という感覚から自然と出てきます。大事なのは、やるかやらないか。

カブアンドも「株を配るなんて無理じゃない?」と散々言われましたが、結局やれました(笑)。

――10年後、20年後の自分やカブアンドの姿について、どのように考えているか教えてください。

カブアンドをきっかけに株を始める人をどんどん増やしたい。そして日本を、世界で最も株主比率の高い国にしたいです。

「日本人はほとんどの人が株やってるよ」という社会になったら、経済はどう変わるのか、マーケットはどうなるのか。その先にある景色を見てみたいです。想像するだけでワクワクします。

僕自身はこれからも冒険を続けます。単純な旅行ってことじゃなく、仕事や趣味に全力で挑む"冒険家"であり続けたいですね。

