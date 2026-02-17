沖縄・海風を感じる開放空間で楽しむ音楽と食の祭典「Orion Island Waves」開催

4月18日〜19 日の2日間、ビーチサイド音楽フェス「Orion Island Waves -Beachside Music Festival-」が沖縄本島南部・瀬長島で開催される。瀬長島そのものをひとつの会場とし、豪華アーティストが出演を予定している。

Orion Island Waves -Beachside Music Festival-

Orion Island Wavesは、沖縄本島南部・瀬長島そのものをひとつの会場として、音楽、ビール、フード、マーケットが一体となった新しいフェス体験を提供する。海風(ウミカジ)を感じる開放的なロケーションのもと、人気アーティストによるライブパフォーマンスとともに、沖縄ならではの食やカルチャーを楽しむことができる。

出演アーティスト情報

MUSIC&MARKETでは、瀬長島ウミカジテラス前に広がる海と空を背景に、人気アーティストによる音楽を、ビーチサイドならではの開放感の中で楽しむことができる。

出演アーティストについては、アーティスト情報第2弾が発表され、4月18日開催がORANGE RANGE・STUTS・SIRUP・Tommy Guerrero・PES、4月19日開催がKREVA・MONKEY MAJIK・iri ・Kroiがパフォーマンスする。

また、地元食材を活かしたメニューをはじめ、沖縄の郷土料理からアメリカンフードまで、多彩なジャンルのローカルフードが集結。ドリンクとともに自由に楽しめるフードエリアが展開される。

さらに、 オリオンオフィシャルグッズをはじめ、沖縄ならではのアパレルや雑貨などが並ぶマーケットも登場し、ショップやカフェが立ち並ぶ島全体を舞台に、音楽とマーケットが融合したフェスティバルを楽しむことができる。

日程は、4月18日〜19 日の2日間。沖縄県豊見城市の瀬長島野外特設会場で開催される。2月16日正午12:00よりオフィシャル先行チケットを販売している。価格は、1DAY/9,900円・2DAYS/1万7,600、沖縄県民割も実施される（1DAY/7,700円・2DAYS/1万3,200円)。