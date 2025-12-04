年末年始の国内旅行、どこが“穴場”でいつが“狙い目”? 人気の旅行先ランキングと混雑予測

Hotels.comは、2025年～2026年の年末年始における「穴場コスパ国内旅行先ランキング」や「人気国内旅行先ランキング」に加え、「ホテルの混雑日やお得な宿泊日予想」を発表した。

Hotels.comの検索データによると、2025年～2026年の年末年始における国内旅行の検索数は、前年比140%と大幅に増加している。 データによると、「穴場コスパ国内旅行先ランキング」の1位には「栃木」が輝いた。いちご生産量日本一を誇る栃木では、年末年始はいちご狩りのハイシーズン。有名ブランドのいちごを味わえるのはもちろん、冬の定番である温泉も楽しめるのが魅力。中でも鬼怒川温泉は旅館やホテルが多く、ゆったりと温泉を楽しみながら、豊かな自然や落ち着いた雰囲気を満喫できる。

2位には「宮城」がランクイン。宮城では、秋保温泉や作並温泉、遠刈田温泉などで雪見露天を満喫するのがおすすめ。さらに、牡蠣やほや、穴子など冬が旬の海の幸を堪能することもできる。加えて、国宝の社殿で知られる仙台の「大崎八幡宮」や、格式高く多くの参拝客が足を運ぶ「鹽竈(しおがま)神社」など、初詣に訪れたい歴史ある神社が多数ある。

その他には、伊勢神宮で知られる「三重」や、穏やかな瀬戸内の冬景色が楽しめる「岡山」、日本三名泉のひとつ、下呂温泉が有名な「岐阜」などがランクインしている。

「人気国内旅行先ランキング」では、1位に「東京」、2位に「神奈川」、3位に「大阪」がランクイン。いずれもアクセスの良さや多彩な宿泊施設、そして年末年始ならではのイベントが充実している人気エリア。次いで、4位はテーマパーク需要の高い「千葉」、5位は冬でも温暖な気候が魅力の「沖縄」、6位は日本を代表する観光地「京都」が続いた。さらに、7位「北海道」、8位「静岡」、9位「長野」といった自然豊かで温泉を楽しめるエリアも上位に。そして、10位は都市観光を楽しめる「愛知」で、都市と冬の絶景、リゾートエリアが人気を二分する結果となった。

年末年始の混雑予想とおすすめ旅行日程

また、今年の年末年始は休暇が取りやすい日並びのため、最大9連休になる人も多く、旅行需要の増加が見込まれる。

Hotels.comのホテル検索データによると、12月26日(金)から1月2日(金)に宿泊施設が混雑すると予想される。期間中、最も混雑が少ないと予想される1月8日(木)と比べて、大晦日である12月31日(水)は8倍以上の混雑の可能性がある。

もし有給休暇を取得できる場合は、12月21日(日)、22日(月)に出発するか、1月3日(土)以降に出発することで、混雑を避けてゆったりと旅行を楽しむことができるため、おすすめ。

年末年始のお得な宿泊日予想とおすすめ旅行日程

昨年末の1泊あたりの平均宿泊費のデータをもとに予測すると、クリスマス付近から費用が上がりはじめ、年末から年始にかけて費用が最も高くなる見込み。

一方で、クリスマス前の12月21日(日)から23日(火)まで、そして年明け三が日明け以降は宿泊費が比較的落ち着く傾向があるよう。 もし有給休暇を取得できる場合は、年内であれば12月21日(日)出発、年明けなら1月4日(日)以降の出発を選べば、費用を抑えて国内旅行が楽しめるだろう。