BTSジョングクがウブロの顔に――510万円超「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」を纏う

ウブロは、K-POPグループBTSのメンバーのジョングクを、新たにウブロ グローバル ブランド アンバサダーとして発表した。

「時計製造の世界に革命を起こしたウォッチメーカー」として、「ビッグ・バン」や「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」といった異素材を融合させたモデルで、独創性のあるデザインを打ち出してきたウブロ。

ウブロのCEOであるジュリアン・トルナーレは、ジョングクのグローバル ブランド アンバサダー就任について、以下のように語っている。

「ジョングクは世代を代表する最も影響力のあるアーティストの一人です。彼の正確さ、情熱、そして限界に挑む姿勢は、まさにウブロの精神を体現しています。素材の融合から自社開発・製造ムーブメントの緻密な開発に至るまで、私たちが絶えず時計づくりのあらゆる工程を再考し、洗練を重ね、再創造しているように、ジョングクもまた進化の精神を携え、常に変化し、常にオリジナルであり続けています。彼をウブロファミリーに迎えられることを大変光栄に思います」

ジョングクの着用モデルは、2026年1月に発表された「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」。1980年にゴールドとラバーを組み込んだ腕時計を誕生させてから、2005年のデザインの革新、そして2026年の刷新に至るまで、20年にわたるウブロの卓越した技術を受け継ぐモデルだ。

「ビッグ・バンオリジナル ウニコ キングゴールド セラミック」

価格：510万4,000円

ケースサイズ：43mm

ケース素材：ポリッシュ&サテン仕上げの18Kキングゴールド

ブレスレット素材：ブラックストラクチャードラバー

風防：反射防止加工を施したサファイアクリスタル

防水性能：10気圧(100m)

ムーブメント：HUB1280 ウニコ マニュファクチュール 自動巻きクロノグラフ コラムホイール式フライバック ムーブメント

パワーリザーブ：約72時間

「ビッグ・バンオリジナル ウニコ ブラックマジック」

価格：293万7,000円

ケースサイズ：43mm

ケース素材：マイクロブラスト加工&ポリッシュ仕上げのブラックセラミック

ブレスレット素材：ブラックストラクチャードラバー

風防：反射防止加工を施したサファイアクリスタル

防水性能：10気圧(100m)

ムーブメント：HUB1280 ウニコ マニュファクチュール 自動巻きクロノグラフ コラムホイール式フライバック ムーブメント

パワーリザーブ：約72時間

ジョングクは今回のパートナーシップに関して、次のようにコメントした。

「2022年のFIFAワールドカップで『Dreamers』を披露した瞬間、大会オフィシャルタイムキーパーであるウブロと共に、時間と音楽が繋がっているように感じました。今回のウブロとのコラボレーションは、その瞬間が一巡したような感覚です。私は常に、このブランドの自信、クラフツマンシップ、独自の道を切り開く姿勢に感銘を受けてきました。ウブロの“フュージョン(融合)”の考え方は、私が音楽を作る姿勢と重なります。感情や影響、音を融合させ、自分らしさを体現する音を生み出すという点です」