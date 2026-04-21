愛用する腕時計を手がかりに"人生の時"を語ってもらうインタビュー連載『夢を刻む、芸人の時計』。テレビでおなじみのあの芸人は、どんな若手時代を過ごし、ブレイクの瞬間を迎え、どうやって未来を刻んでいくのだろうか? そのストーリーに迫る。

本稿で話を聞いたのは、お笑い芸人のケンドーコバヤシさん。1972年7月4日生まれ、大阪府大阪市出身で、NSC大阪校11期生。

学生時代から「お笑いエリート」、それでも「芸人エリート」ではなかった

――初めて自分で買った時計を覚えていますか?

高校生のときに買ったG-SHOCKですね。はるか昔のことなので忘れてますが、まぁその頃から時計は好きだったんでしょうね。アルバイト代で買える1万円くらいのモデルだと思います。

その後、お笑い芸人を目指してたNSC養成所時代には、カラータイマーみたいな感じで、ワーンワーン、ってアラーム音が鳴る謎の時計を買いました。お笑いの舞台でもボケの1つとして使ってましたね。そのうち壊れちゃって、今はもう手元にもないんですがカ

――高校生のときは、どんな生徒でしたか?

ごくごく普通のラグビー部の生徒でしたね。学校には内緒でバイクで行けるところまで行って、そこから歩いて登校してるような高校生です。家にいるよりバイクで走ってる方が好きだったんで、あまりお笑い番組も見てなかったかな。ただ深夜ラジオは好きで、ダウンタウンさんの番組はめっちゃ面白くて聞いてました。

実はオレ、小学校、中学校、高校、バイト先と、各場所で友だちに「オレと一緒によしもと行かへん?」って誘われてるんですよ。だから子どもの頃から「オレってそういう人やねんな」って思いはありました。でもお笑い番組を見ていなかったんで、養成所に入ったばかりの頃は、自分の知識のなさにビビりました。周りはお笑いオタクばっかだったんで。焦りはなかったんですが、「やっぱ皆んなちゃんと勉強してから来てんねんな」とは思いました。

――初めてお笑いの舞台に上がったのはいつ頃ですか?

養成所時代です。5週連続勝ち抜きでレギュラーになれるオーディションライブとかで、オレと中川家だけ5週間で一気に行っちゃって。そこでデビューできなくてお笑い辞める人が9割っていう世界だったんで、挫折は経験しなかったですね。「お笑いって楽勝やな」と思いました(笑)。

自分で言うのもなんですが、型破りなむちゃくちゃなコントをやってました。そのときの相方は、元ハリガネロックのユウキロックです。どちらもネタを書けたので、今週オレ、来週お前、って交代しながら書いてました。ユウキロックはちゃんとウケのとれるネタ、オレはもう叩きつけるような「おぉ、新しい」って思ってもらえるようなネタを書いてました。

――芸人を辞めようと思った時期はありましたか?

あります。そのコンビが解散したときに、気が抜けてしまって。でも先輩たちに飲みに連れて行ってもらって、皆さんに「お前はお笑い続けたほうが良い」って言うてもらったんで、「プロでやってる先輩たちにここまで言われるなんて、オレって大したもんだな」って思って。そこから、また続ける気持ちになりました。