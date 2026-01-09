中島健人、ブルガリの輝きをまとう──アンバサダー就任を発表

俳優で歌手の中島健人さんが、ブルガリのアンバサダーに就任した。都内で9日に行われたメディア発表会で、中島さんは「常に憧れてきたブランドでした。夢のようなことです」と喜びを口にしている。

中島健人さんがブルガリのアンバサダーに就任へ

ブルガリの魅力とは？

ブルガリ 銀座タワーにて開催された発表会。ブランドのイメージについては「深いクリエイティビティと品格を持ったブランドです。ブルガリのジュエリーを身にまとった方からは、とてもラグジュアリーな雰囲気を感じます。ブルガリのブティックの洗練された空気感も、とても好きです」と話す。

ブルガリ 銀座タワー（東京都中央区銀座2-7-12）

ブルガリはイタリア・ローマを代表する高級宝飾品ブランドだが、中島さんもドラマ『コンコルディア／Concordia』（2024年配信）の撮影のため、ローマに1か月滞在したことがあるという。「現地では、ずっとカルボナーラを食べ続けていました」と中島さん。ローマの街を散策しながら英語のセリフの暗記に努めた、というエピソードも紹介しつつ「これは聞いた話ですが、実はブルガリの創業者もローマの街並みを眺めながらジュエリーのクリエイティビティを深めていったそうです。ボクも、あのときからブルガリ ファミリーの一員だったんじゃないかな、と思えて嬉しくなりました」。

ジュエリーを身にまとい登壇した中島さん

この日、中島さんが身につけていたのは『セルペンティ』のリング、『B.ZERO1（ビー・ゼロワン）』のネックレス（PG×DIA）、そして時計の『ブルガリ ブルガリ』（PG）など。ピンクゴールド素材にダイヤモンドをあしらったデザインに、中島さんも「こうした美しいジュエリーをつけると、自分が生まれ変わって進化していく、そんな気持ちになりますね」と笑顔を見せる。

実は2025年12月31日に、ブルガリのブティックを訪れたという中島さん。「頑張った自分にセルフトロフィーじゃないですけど、ネイビーブルーの文字盤のブルガリの時計を買いました。自分のシンパシーに合ったウォッチでした。今後の人生に力を添えてほしい、そんな思いで購入しました」と明かす。

まもなく成人の日ということで、大人になったと感じる瞬間は、という問いかけには「これまで先輩から、色んなことを教えてもらってきました。その恩返しもしたいですし、後輩たちにも何かを伝えていきたい。そんなことを思うようになって、自分も大人になったな、と気づきました」。

最後に、あらためて意気込みを聞かれると「銀座は、子どもの頃によく家族で訪れていた憧れの街。その一等地に建つこの場所でアンバサダー就任を発表できるのは、本当に光栄なことと思います。このジュエリーのような輝きを持ったご縁を大事にしながら、たくさんの方にブルガリの魅力を伝えていけたら良いな、と思っています」と話していた。