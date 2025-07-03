「SHISEIDO MEN 新CM発表会」に反町隆史が登壇! 年齢を力に変える秘訣とは

世界90の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」のメンズシリーズ「SHISEIDO MEN(資生堂メン)」は、7月21日、「SHISEIDO メン アルティミューン パワライジング セラム」を発売する。それに伴い、7月27日には、アンバサダーの反町隆史さん、松嶋菜々子さんが出演する新CMの放映を開始するという。

「SHISEIDO MEN 新CM発表会」

メディア向けに7月2日に開催された「SHISEIDO MEN 新CM発表会」では、アンバサダーの反町さんが登壇し、年齢を力に変える秘訣を語った。

反町隆史の「年齢を力に変える」秘訣とは

アンバサダーの反町隆史さん

20代で俳優デビューをし、昨年でデビュー30周年を迎えた反町さん。自然体な魅力で幅広い年齢層から支持されているが、50代になった現在までどのような人生を辿ってきたのだろうか。司会者にこれまでの経験について質問され、自身の人生を振り返った。

20代の10年間は、ドラマ・映画・音楽など、日々仕事に明け暮れていたという。また、モデル時代から抱いていた「資生堂のCMに出る」という夢を叶えたのも20代だったと、感慨深い表情でコメント。

照れ笑いする姿も

30代は、役者として役との向き合い方に苦労したとのこと。20代は、みなぎる若さで演じられる役が多かったが、30代は「若さ」と「人生経験の豊富さ」の狭間にある年代であり、役との向き合い方に難しさを感じていたという。そのような葛藤の中でも、30代は「色々なことを考えながら、前に進むことができた」と振り返った。

ドラマ『相棒』に情熱を注いだ40代は、20代・30代でがむしゃらに取り組んできたことが、『相棒』に呼ばれるという結果につながり、「本当に嬉しかった」と語る。「今回のテーマである“年齢を力に変える”というのは、本当にその通りだと感じております」と話した。

そして、「今のこの50代の自分が、60歳になったときの自分へとつながっている。だからこそ、この時間を大切にしたい」と語った。

フォトセッション

「SHISEIDO メン アルティミューン パワライジング セラム」詳細

資生堂は100年の男性肌研究によって、「男性肌のエイジングは女性より10年早い」ということを発見。

「SHISEIDO メン アルティミューン パワライジング セラム」

今回発売する「SHISEIDO メン アルティミューン パワライジング セラム」には、資生堂の男性肌研究の全てを集結させたという。なめらかで引き締まった、ハリのある印象の肌に導く「POWER ペプチド AA+(カルノシン、グリセリン/保湿)」を新しく配合し、べたつきを抑えながら角層までうるおいを届けるとのこと。

また、反町さんと松嶋さんが出演する新CM「あなたは、変わらない」篇(15秒・30秒)は、7月27日から放映する。

【概要】

商品名：「SHISEIDO メン アルティミューン パワライジング セラム」

発売日：2025年7月21日(月・祝)全国発売

参考小売価格：30mL 9,900円・50mL 15,180円