【フォトレビュー】セイコー プロスペックス「ダイバーズ 1968 ヘリテージ GMT」、ブルーベゼルとホワイトダイヤルが爽快！

AUG. 12, 2025 06:00
Text : 林利明
セイコーウオッチのアウトドアウオッチブランド、「セイコー プロスペックス」のイメージキャラクターを努めるのは、米国のMLB（メジャーリーグベースボール）でロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手。ここでは、大谷選手がTV CMにて着用したプロスペックスの新作「＜セイコー プロスペックス＞ ダイバーズ 1968 ヘリテージ GMT（SBEJ029）」を実機写真とともに紹介しよう。SBEJ029は2025年6月に発売済みで、価格は24万7,500円だ。

  • ＜セイコー プロスペックス＞ ダイバーズ 1968 ヘリテージ GMT（SBEJ029）

プロスペックスの「ダイバーズ 1968 ヘリテージ GMT」は、1968年に登場した「1968 メカニカルダイバーズ」を現代に甦らせたシリーズ。

オリジナルのコアデザインを継承しつつ、最新の手巻きつき自動巻き機械式ムーブメント「キャリバー 6R54」を搭載し、大幅なスペックアップを果たしたダイバーズウオッチだ。GMT機能を備え、約72時間（3日間）というロングパワーリザーブを実現。この2つは腕時計としてとても実用的な機能だ。精度は日差+25秒～-15秒となっている。

2023年リリースの「ダイバーズ 1968 ヘリテージ GMT」は200m空気潜水用防水性能だったが、今回取り上げるSBEJ029は300m空気潜水用防水へと進化している。「空気潜水」を簡単にいうと、圧縮空気ボンベを背負って水中に潜るスクーバダイビングのこと。一般的なレジャーダイビングの最上位ライセンスでは潜水可能な最大水深は40mとされているので、非常に高い防水性能だ。

SBEJ029のフェイスを眺めると、ブルーのセラミックベゼルとホワイトシルバーのダイヤルが軽やか。大谷選手に合わせたわけではないだろうが、ブルーとホワイトの組み合わせはドジャースのユニフォームを思わせる。2025年8月の時点で、このカラーリングを持つプロスペックスはSBEJ029だけだ。

  • ブルーのセラミックベゼルとホワイトシルバーのダイヤル

爽やかなフェイスにあって、GMT針を縁取るレッド、秒針先端の丸いポイントのレッドが存在感のあるアクセントだ。白地に赤という配色がとてもよく似合っている。

時分針とインデックスもホワイトということで、視認性は？ と思うかもしれない。両者ともシルバーで縁取られているため、手首に巻いたSBEJ029で時刻を見るという何気ない仕草でも、パッと見で時刻を読み取れる。針、インデックス、ベゼルには、蓄光塗料のルミブライトを施している。

  • GTM針と秒針先端のレッドがとてもよく似合っている。6時位置には「GMT」、約3日間のパワーリザーブを示す「AUTOMATIC 3 DAYS」、300m空気潜水用防水を示す「DIVER'S 300M」の文字

ケースとブレスレットの素材はステンレススチール。セイコー独自の表面硬化技術「ダイヤシールド」を加工しており、キズ付きへの耐性が高い。鏡面仕上げとヘアライン仕上げを使い分けたケースとブレスレットは、エレガントな雰囲気を加えている。

ケースサイズは横42mm×縦48.6mm×厚さ13.3mm、風防は内面無反射コーティングのサファイアガラスだ。

  • 重厚感のあるラグとブレスレットだが、装着感は上々

  • りゅうずが4時位置なのは、手首の動きを妨げないよう操作しやすくするため

全体の重さが188gと少々重たい部類なのだが、重心を低くしたケース設計と、緩やかな丸みのあるコマで構成された3列ブレスレットによって、手首への収まりはいい。

ブレスレットの中留は調整幅のある新開発のもので、約2.5mm刻みで6段階、最大約15mmの調整が可能。工具いらずで手軽に調整でき、手首へのフィット感を高められるうれしい機能だ。

  • 中留には調整幅があり、ユーザー自身で簡単に長さを調整できる

  • プロスペックスといえば、このウェーブマーク！

上でも述べたように、ブルーのベゼルにホワイトシルバーのダイヤルというカラーリングは、プロスペックスの中でSBEJ029しかない。プロスペックスのダイバーズモデルはブラックや濃いめのカラーダイヤルが多いのだが、SBEJ029はそれらと少し違った独特の趣がある。上質なスポーツウオッチに興味があったら、ぜひ店頭で試着してその雰囲気を感じてみてほしい。

ギャラリー

