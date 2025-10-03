マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
ザ・シチズン 30周年記念モデルの見どころは？ 機械式とクオーツ式の2モデルをリリース

OCT. 03, 2025 17:39
Text : 林利明
シチズン時計の「The CITIZEN（ザ・シチズン）」は、時計の本質を追究するとともに、高い精度を備えるフラッグシップラインのブランドだ。今回、1995年の初代モデルから発売30周年となる節目を記念し、2種類の限定モデルが登場する。テーマは「未来への飛翔」だ。

ザ・シチズン / 30周年記念限定モデル メカニカル「NC0201-54A」

  • ザ・シチズン / 30周年記念限定モデル メカニカル「NC0201-54A」

    ザ・シチズン / 30周年記念限定モデル メカニカル「NC0201-54A」

限定モデルの1つは、手巻き付き自動巻き機械式ムーブメント「Cal.0200」を採用したメカニカルモデル「NC0201-54A」だ。スイスのクロノメーター規格を上回る平均日差-3秒〜+5秒という高精度を誇り、シースルーバックからのぞくムーブメントは美しく仕上げられている。

Cal.0200はまた、日本とスイスの時計製造文化を背景に持つ点にも注目したい。2012年に、スイスのムーブメントメーカーであるラ・ジュー・ペレ社がシチズンウオッチグループの一員となったことで、両社の技術的な交流が活発化。ラ・ジュー・ペレ社はムーブメントの装飾や複雑機構を得意としており、協業の大きな成果の1つがCal.0200というわけだ。

文字板では、ザ・シチズンがシンボルに掲げる「イーグル」の羽ばたきを思わせるパターンを描いた。艶をおさえた質感のアイボリー文字板上で躍動感のある電鋳パターンが調和している。

ラグのない面構成のステンレススチールケースはヘアライン仕上げ。同じくステンレススチールのバンドにミラー仕上げの部分を差し込んでおり、独特の輝き感を生んでいる。シースルーバックの裏ぶたにはリミテッドエディションナンバーを刻印。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径40mm×厚さ10.9mm（設計値）
  • 風防：サファイアクリスタル（クラリティ・コーティング：光の透過率を約99％まで高めたシリコン化合物の多層コーティング）
  • 裏ぶた：シースルーバック
  • 防水性能：5気圧
  • ムーブメント：手巻き付き自動巻き機械式「Cal.0200」
  • パワーリザーブ：最大約60時間
  • 発売日：2025年12月11日
  • 価格：71万5,000円
  • 限定数：世界限定300本

ザ・シチズン / 30周年記念限定モデル エコ・ドライブ「AQ4100-57C」

  • ザ・シチズン / 30周年記念限定モデル エコ・ドライブ「AQ4100-57C」

    ザ・シチズン / 30周年記念限定モデル エコ・ドライブ「AQ4100-57C」

もう1本は、光発電エコ・ドライブ仕様のムーブメント「Cal.A060」を搭載したクオーツモデルだ。定期的な電池交換が不要であり、年差±5秒という非常に高い精度を誇る。2100円2月28日まで調整いらずのパーペチュアルカレンダーや、衝撃による針ズレを防ぐ機能、針ズレが発生しても自動で修正する機能などを搭載している。

こちらも、文字板には「イーグル」の羽ばたきを表現したパターンを描いているが、上記のメカニカルモデル「NC0201-54A」とは異なり、メタリックでクリアな仕上げ。艶と奥行きを強調している。

ケースとバンドはチタン。シチズン独自の表面硬化技術「デュラテクト プラチナ」を施しており、キズ付きにくい強度や、明るい色調（通常のチタンはグレーっぽいマットな印象）などを特徴とする。ケースサイズが38.3mmとやや小ぶりな点も、昨今のトレンドをおさえており、手首への収まりもよい。

  • ケース／バンドの素材：チタン
  • ケースサイズ：径38.3mm×12.2mm（設計値）
  • 風防：デュアル球面サファイアガラス（クラリティ・コーティング）
  • 防水性能：10気圧
  • ムーブメント：クオーツ式「Cal.A060」
  • 駆動時間：フル充電から約1.5年（パワーセーブ作動時）
  • 発売日：2025年11月13日
  • 価格：44万円
  • 限定数：世界限定500本
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

