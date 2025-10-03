ザ・シチズン 30周年記念モデルの見どころは？ 機械式とクオーツ式の2モデルをリリース

シチズン時計の「The CITIZEN（ザ・シチズン）」は、時計の本質を追究するとともに、高い精度を備えるフラッグシップラインのブランドだ。今回、1995年の初代モデルから発売30周年となる節目を記念し、2種類の限定モデルが登場する。テーマは「未来への飛翔」だ。

ザ・シチズン / 30周年記念限定モデル メカニカル「NC0201-54A」

限定モデルの1つは、手巻き付き自動巻き機械式ムーブメント「Cal.0200」を採用したメカニカルモデル「NC0201-54A」だ。スイスのクロノメーター規格を上回る平均日差-3秒〜+5秒という高精度を誇り、シースルーバックからのぞくムーブメントは美しく仕上げられている。

Cal.0200はまた、日本とスイスの時計製造文化を背景に持つ点にも注目したい。2012年に、スイスのムーブメントメーカーであるラ・ジュー・ペレ社がシチズンウオッチグループの一員となったことで、両社の技術的な交流が活発化。ラ・ジュー・ペレ社はムーブメントの装飾や複雑機構を得意としており、協業の大きな成果の1つがCal.0200というわけだ。

文字板では、ザ・シチズンがシンボルに掲げる「イーグル」の羽ばたきを思わせるパターンを描いた。艶をおさえた質感のアイボリー文字板上で躍動感のある電鋳パターンが調和している。

ラグのない面構成のステンレススチールケースはヘアライン仕上げ。同じくステンレススチールのバンドにミラー仕上げの部分を差し込んでおり、独特の輝き感を生んでいる。シースルーバックの裏ぶたにはリミテッドエディションナンバーを刻印。

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径40mm×厚さ10.9mm（設計値）

風防：サファイアクリスタル（クラリティ・コーティング：光の透過率を約99％まで高めたシリコン化合物の多層コーティング）

裏ぶた：シースルーバック

防水性能：5気圧

ムーブメント：手巻き付き自動巻き機械式「Cal.0200」

パワーリザーブ：最大約60時間

発売日：2025年12月11日

価格：71万5,000円

限定数：世界限定300本

ザ・シチズン / 30周年記念限定モデル エコ・ドライブ「AQ4100-57C」

もう1本は、光発電エコ・ドライブ仕様のムーブメント「Cal.A060」を搭載したクオーツモデルだ。定期的な電池交換が不要であり、年差±5秒という非常に高い精度を誇る。2100円2月28日まで調整いらずのパーペチュアルカレンダーや、衝撃による針ズレを防ぐ機能、針ズレが発生しても自動で修正する機能などを搭載している。

こちらも、文字板には「イーグル」の羽ばたきを表現したパターンを描いているが、上記のメカニカルモデル「NC0201-54A」とは異なり、メタリックでクリアな仕上げ。艶と奥行きを強調している。

ケースとバンドはチタン。シチズン独自の表面硬化技術「デュラテクト プラチナ」を施しており、キズ付きにくい強度や、明るい色調（通常のチタンはグレーっぽいマットな印象）などを特徴とする。ケースサイズが38.3mmとやや小ぶりな点も、昨今のトレンドをおさえており、手首への収まりもよい。