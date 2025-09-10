三菱UFJ銀行の新型店舗「エムットスクエア」が東京・高輪にオープン、何が新しい?

三菱UFJ銀行は9月12日、東京都港区・高輪ゲートウェイ駅直結の「ニュウマン高輪」にて、個人客へのサービス提供に特化した新型店舗「エムットスクエア」をオープンする。同行の新店舗オープンは約20年ぶり。

「エムットスクエア」は、個人客がより気軽に相談できる環境を整えた新型店舗。アプリやタブレットなど、デジタルチャネルによる事務手続きのサポートも実施する。

ニュウマン高輪にオープンする新店舗では、現役世代・子育て世代のライフスタイルに合わせ、営業時間を平日・土曜・祝日の午前11時～午後8時に拡大。銀行らしい堅苦しさを壊し、オープンで気軽に入りやすい店内デザインを採用した。

また店舗内では、金融セミナーやキッズマネースクール、朝活セミナーなど、金融にとどまらないイベントも開催する。

ATMは設置されているが窓口での現金の取り扱いはない。デジタルチャネルを活用しない手続きや相談に関しては、従来通り店舗への来店予約ができるほか、QRコードで状況を確認できる順番待ちのチケットも配布される。

新型店舗のオープンに際して、同行頭取の半沢淳一氏は「私どもの店舗の姿を大きく変える新しいチャレンジ。お客様の資産形成や金融リテラシー向上のお手伝いをすることで、自律的かつ豊かに暮らせる社会の実現を目指す」と挨拶した。

新型店舗「エムットスクエア」は10月20日、大阪府箕面市「みのおキューズモール」にも展開予定。同行は今後、全店舗のうち1/3～1/4の規模感で既存店舗を「エムットスクエア」に切り替えていくという。