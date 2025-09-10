マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Money )

三菱UFJ銀行の新型店舗「エムットスクエア」が東京・高輪にオープン、何が新しい?

SEP. 10, 2025 10:30
Text : PREMIUM編集部
Share
Contents
Tags

三菱UFJ銀行は9月12日、東京都港区・高輪ゲートウェイ駅直結の「ニュウマン高輪」にて、個人客へのサービス提供に特化した新型店舗「エムットスクエア」をオープンする。同行の新店舗オープンは約20年ぶり。

「エムットスクエア」は、個人客がより気軽に相談できる環境を整えた新型店舗。アプリやタブレットなど、デジタルチャネルによる事務手続きのサポートも実施する。

ニュウマン高輪にオープンする新店舗では、現役世代・子育て世代のライフスタイルに合わせ、営業時間を平日・土曜・祝日の午前11時～午後8時に拡大。銀行らしい堅苦しさを壊し、オープンで気軽に入りやすい店内デザインを採用した。

また店舗内では、金融セミナーやキッズマネースクール、朝活セミナーなど、金融にとどまらないイベントも開催する。

ATMは設置されているが窓口での現金の取り扱いはない。デジタルチャネルを活用しない手続きや相談に関しては、従来通り店舗への来店予約ができるほか、QRコードで状況を確認できる順番待ちのチケットも配布される。

新型店舗のオープンに際して、同行頭取の半沢淳一氏は「私どもの店舗の姿を大きく変える新しいチャレンジ。お客様の資産形成や金融リテラシー向上のお手伝いをすることで、自律的かつ豊かに暮らせる社会の実現を目指す」と挨拶した。

新型店舗「エムットスクエア」は10月20日、大阪府箕面市「みのおキューズモール」にも展開予定。同行は今後、全店舗のうち1/3～1/4の規模感で既存店舗を「エムットスクエア」に切り替えていくという。

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    日経平均株価が史上最高値を更新、現役投資家が予想する『2025年・年末の株価』
    ( Money )
    SEP. 04, 2025

  • 2

    Large
    auじぶん銀行、阪神タイガースリーグ優勝で「1カ月もの円定期預金」金利を年9.0%へ
    ( Money )
    SEP. 08, 2025

  • 3

    Large
    金もプラチナも"歴史的な高水準"、貴金属市場でいま何が起きているのか
    ( Money )
    SEP. 02, 2025

  • 4

    Large
    「定年前に富裕層の仲間入りを果たすには」20代～50代まで、年収いくら稼げば達成できる？
    ( Money )
    SEP. 04, 2025

  • 5

    Large
    固定・変動・10年固定、今年中に住宅ローン金利は上がるのか
    ( Money )
    SEP. 02, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking