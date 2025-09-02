金もプラチナも"歴史的な高水準"、貴金属市場でいま何が起きているのか

2025年9月2日、国内の金買取相場は1gあたり18,020円と史上最高値を更新しました。同時にプラチナ相場も上昇基調を強めており、金と並んで貴金属市場全体が大きな注目を集めています。

金は「長期的な価値保存手段」、プラチナは「金より割安感」で需要高まる

まず金価格の高騰は、世界的な地政学リスクや景気減速懸念、米国の利下げ観測とドル安基調など、投資家が安全資産を志向する流れが背景にあります。

特に日本では、1ドル＝140円台後半の円安が金価格を一段と押し上げました。世界的に新規鉱山開発が停滞し供給が伸び悩むなか、各国中央銀行による金準備の積み増しも需給を引き締めています。その結果、金は単なる投資商品を超え、インフレや通貨不安に備える「長期的な価値保存手段」として改めて評価されています。

一方プラチナについても、需給要因と投資妙味が相場上昇を後押ししています。世界供給の大半を占める南アフリカでは電力不足や操業停止が相次ぎ、新規開発も進まないため供給不足が続いています。

さらに自動車用触媒や水素エネルギー分野での需要増加が顕著であり、リサイクル供給の減少も重なり、構造的に供給余力が限られています。

こうした状況下で、プラチナは金に比べて依然割安とされ、金-プラチナ価格比率は歴史的に見ても高水準にあります。この「割安感」は投資資金の流入を促し、相場を下支えしています。

金・プラチナ相場、中長期的には「今後も堅調に推移」

今後の見通しとしては、金もプラチナも短期的には急騰に伴う調整リスクを抱えますが、中長期的には堅調な推移が予想されます。

金は地政学的リスクやドル不安を背景に、引き続き「守りの資産」として存在感を発揮するでしょう。プラチナは産業需要の拡大と供給制約の組み合わせにより、価格上昇余地が大きいと見られます。

特に歴史的に、金価格が高騰した局面では次にプラチナが脚光を浴びる傾向があり、今回もそのパターンが再現される可能性があります。

日本の投資家にとって、現在は「金一辺倒」ではなく、プラチナも含めた分散的な資産戦略を検討すべき時期に来ています。

金は通貨価値の不安に備える長期的な保有資産として、プラチナは割安感と産業需要を背景に成長期待のある資産として、それぞれ異なる役割を持つ存在です。

短期的な値動きに翻弄されることなく、長期の視点で両者をバランス良く活用していくことが、これからの不安定な時代における賢明な資産防衛策と言えるでしょう。