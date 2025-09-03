マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
ゆうちょ銀行、デジタル通貨「DCJPY」導入で何がどう便利になるのか

SEP. 03, 2025 17:30
Text : 武藤貴子
ゆうちょ銀行は、2026年度よりデジタル通貨「DCJPY」を貯金者向けに提供する方針です。金融商品の決済手段に取り入れることで、より速く、効率的に取引できるようにし、利便性の向上を図る狙いがあります。本稿では、DCJPYの仕組みとそのメリットについてわかりやすく解説します。

DCJPYの仕組みとは? 何ができる?

DCJPYは、インターネットイニシアティブ(IIJ)グループのディーカレットDCPが提供するトークン化預金です。銀行預金(ゆうちょ銀行の場合は貯金)をブロックチェーン上でトークン化した新しいデジタル通貨であり、企業や自治体が業界の垣根を超えて普及に取り組んでいます。

ゆうちょ銀行において貯金者がDCJPYを利用するには、まず、ゆうちょ銀行の貯金口座とDCJPYの専用口座をひも付けます。すると、1円と1DCJPYを交換できるようになりますので、発行を希望するデジタル通貨の金額を貯金残高の範囲内で指定します。

それにより、DCJPYの口座でデジタル通貨が発行され、その分、貯金口座の残高が減る仕組みとなっています。なお、1円と1DCJPYを相互に交換するため、利用者の手数料は無料となる予定です。

来年度中にも、デジタル通貨で不動産や社債等を小口化した金融商品(デジタル証券、セキュリティー・トークン)などを購入できるようにする計画で、ゆうちょ銀行は金融商品を提供する事業者から手数料を得ることで収益化します。

また、DCJPYは、将来的には地方自治体の補助金の支給手段などとしても検討されているようです。

DCJPYがもたらすメリット

DCJPYはブロックチェーン技術で運用されているため、金融商品の決済が即時に完了し、面倒な手続きが簡略化できます。手数料も無料で、1円＝1DCJPYとして簡単に交換や管理ができます。

また、不動産や社債などのデジタル証券を少額投資できる仕組みが整い、資産運用の裾野が広がります。若年層や初めて投資を行う層も、スマートフォンひとつで本格的な金融取引に参入できるようになるでしょう。

さらに、自治体においては、給付金や補助金支給が即時・自動化され、災害時の迅速な支援や事務手続きのDX(デジタル変革)にも期待が持てそうです。

年配者にとってはややハードルの高い仕組みであり、利用者がどれほど増えるかは未知数ですが、多様な分野でDCJPYが活用できれば、暮らしやビジネスに新たな利便性と可能性をもたらすことになるでしょう。

武藤貴子

武藤貴子

ファイナンシャル・プランナー(AFP)、ネット起業コンサルタント 会社員時代、お金の知識の必要性を感じ、AFP(日本FP協会認定)資格を取得。二足のわらじでファイナンシャル・プランナーとしてセミナーやマネーコラムの執筆を展開。独立後はネット起業のコンサルティングを行うとともに、執筆や個人マネー相談を中心に活動中

