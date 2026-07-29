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IIJmioの新着記事一覧
2026年08月07日(金)
IIJmio、「スマホ大特価セール」対象機種を拡大 - iPhone 15やGalaxy S26など
11時間前
2026年07月29日(水)
IIJ、LoRaWANの電波状態を測定する「LZ-01V3」提供 - 小型・軽量化し1台43,000円
2026/07/29 19:12
2026年07月23日(木)
IIJmio、「無原唱レコード」とコラボ - 新規契約で限定ノベルティ3種
2026/07/23 06:00
2026年07月16日(木)
海外プライバシー法規制の最新動向を解説、IIJが企業向け無料ウェビナー
2026/07/16 13:03
2026年07月15日(水)
IIJ、マルチクラウド環境のデータ流通基盤で「eシール」活用しデータ真正性確保
2026/07/15 19:07
IIJmio、折りたたみスマホ「motorola razr fold」取り扱い MNPで10万円引き！
2026/07/15 14:36
2026年07月14日(火)
IIJmio、「AQUOS R11」「motorola edge 60」を販売開始 - MNP転入でのりかえ価格
2026/07/14 13:30
2026年06月29日(月)
「Xiaomi 17T Pro／17T」と「OPPO Reno15 A」がIIJmioで販売開始
2026/06/29 12:23
2026年06月17日(水)
IIJ、訪日客向けに5G対応の無制限SIMをビックカメラグループで販売
2026/06/17 18:52
2026年06月15日(月)
IIJmio、ギガプランセットでXiaomiタブレットなどを特価販売
2026/06/15 10:55
2026年06月14日(日)
IIJmio、5ギガ・25ギガ対象の新割引「ハッピースマイルキャンペーン＋」
2026/06/14 09:00
2026年06月12日(金)
IIJmio、iPhone 17eなど「のりかえ価格」対象機種を追加 - 期間限定セールも
2026/06/12 11:35
IIJmio、5,000mAhバッテリー搭載のFCNT製スマホ「arrows We3」を6月25日発売
2026/06/12 11:00
IIJmio、中古未使用のiPhone 17e／Pixel 10aを販売 - のりかえ価格69,800円から
2026/06/12 10:46
2026年06月10日(水)
IIJ、北海道千歳市に「電子＠連絡帳」を提供 - 重層的支援体制整備を支援
2026/06/10 15:54
2026年06月09日(火)
IIJmio、Amazon限定スマホセールを刷新 moto g05が4,990円、iPhone 14未使用品も
2026/06/09 15:52
2026年06月08日(月)
IIJ、海外拠点向けファイアウォール運用管理サービスにクラウド型の新メニュー
2026/06/08 17:44
2026年06月05日(金)
JALモバイルにマイルがたまる「ahamo」対応プラン 「どこかにマイル」78%オフ
2026/06/05 18:42
2026年06月02日(火)
IIJなど3社、都市型AI基盤向けエッジデータセンターの共同検証を開始
2026/06/02 17:43
IIJ、海外向けeSIM「JALモバイル 海外eSIM」提供開始 - 100以上の国・地域に対応
2026/06/02 09:55
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2026/05/15 12:00
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