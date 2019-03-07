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サウンド / オーディオの新着記事一覧

2019年04月04日(木)

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Premium Styleの完全ワイヤレスイヤホン、シンプルデザイン

04/04 14:17

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Beats「Powerbeats Pro」発表、H1チップ採用、完全ワイヤレスに

04/04 07:12

2019年04月02日(火)

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ノイキャン搭載で税込6,426円のワイヤレスイヤホン - プラススタイル

04/02 12:48

2019年04月01日(月)

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イケア初のBluetoothスピーカーはインテリアにもマッチする

04/01 19:43

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ナガオカ、Bluetooth5.0対応で1万円切りの完全ワイヤレス「BT812」

04/01 16:33

2019年03月28日(木)

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ソニー平井会長が6月に退任「会社を輝かせる体制が整った」

03/28 19:34

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Amazon、自宅のスピーカーをAlexa対応にするデバイス「Echo Input」

03/28 14:12

2019年03月27日(水)

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ソニー、Bluetooth機能付きアナログレコードプレーヤー - aptXも対応

03/27 19:19

2019年03月26日(火)

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ソニー、サラウンド機能が充実したサウンドバー2製品

03/26 19:19

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パナソニック、自宅をホームシアターへと変えるDLPプロジェクタ

03/26 14:03

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これからはじめる「LINE MUSIC」

03/26 13:21

2019年03月22日(金)

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クアルコム、オーディオ向け新SoC「QCS40x」発表! スマートスピーカー開発キットも飛び出す

03/22 20:49

2019年03月21日(木)

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Apple、AirPods用のQi対応「ワイヤレス充電ケース」、3月末発売

03/21 01:59

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Apple、第2世代「AirPods」発表、ヘッドフォン専用H1チップ搭載

03/21 00:18

2019年03月20日(水)

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初音ミクの「ウォークマン S」2019年モデル、数量限定で17,880円から

03/20 14:16

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ファイナルファンタジーXIV推奨の音をシアターバーで聴く - パナソニック「SC-HTB01」レビュー

03/20 13:16

2019年03月19日(火)

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クリエイティブ、10時間再生が可能な完全ワイヤレスイヤホン

03/19 15:44

2019年03月17日(日)

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ソニーのグラスサウンドスピーカー聴き比べレビュー、新機種はココが進化！

03/17 10:00

2019年03月15日(金)

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スマートスピーカーと合体した無線LANルーター「Lyra Voice」はネットワークを身近にする

03/15 11:00

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ASUS、スマートスピーカー機能も備えたメッシュWi-Fiルータ「Lyra Voice」

03/15 11:00

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テレビやゲームのサウンドをAirPodsで楽しめちゃうBluetooth送信機

03/15 10:49

2019年03月14日(木)

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テクニクスから名機の系譜、11年ぶりの新作ターンテーブル「SL-1200MK7」

03/14 21:27

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ソニーのガラス管スピーカー×26台と土岐麻子が夢の共演！ プレミアムライブ体験レポート

03/14 20:29

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まさに神コスパ、DAP「Fiio M6」は2万円前半と思えない

03/14 07:00

2019年03月12日(火)

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ノジマが”完全ワイヤレス”なスピーカー、税別5,480円

03/12 18:22

2019年03月07日(木)

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パナソニック、フィット感を高めたBluetoothワイヤレスイヤホン

03/07 19:50

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パナソニック、一日ずっと使えるBluetoothヘッドホン - apt X LL対応

03/07 18:11

2019年03月05日(火)

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ソニーのフラッグシップイヤホン「IER-Z1R」、音楽ホールを再現

03/05 16:07

2019年03月04日(月)

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Beatsとsacaiのコラボモデル、ビーズを組み合わせて楽しめる

03/04 17:12

2019年02月28日(木)

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打倒AirPodsの本命！？ サムスンのイヤホン「Galaxy Buds」が便利だった

02/28 17:07

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