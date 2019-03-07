サウンド / オーディオの新着記事一覧
2019年04月04日(木)
Premium Styleの完全ワイヤレスイヤホン、シンプルデザイン
04/04 14:17
Beats「Powerbeats Pro」発表、H1チップ採用、完全ワイヤレスに
04/04 07:12
2019年04月02日(火)
ノイキャン搭載で税込6,426円のワイヤレスイヤホン - プラススタイル
04/02 12:48
2019年04月01日(月)
イケア初のBluetoothスピーカーはインテリアにもマッチする
04/01 19:43
ナガオカ、Bluetooth5.0対応で1万円切りの完全ワイヤレス「BT812」
04/01 16:33
2019年03月28日(木)
ソニー平井会長が6月に退任「会社を輝かせる体制が整った」
03/28 19:34
Amazon、自宅のスピーカーをAlexa対応にするデバイス「Echo Input」
03/28 14:12
2019年03月27日(水)
ソニー、Bluetooth機能付きアナログレコードプレーヤー - aptXも対応
03/27 19:19
2019年03月26日(火)
ソニー、サラウンド機能が充実したサウンドバー2製品
03/26 19:19
パナソニック、自宅をホームシアターへと変えるDLPプロジェクタ
03/26 14:03
これからはじめる「LINE MUSIC」
03/26 13:21
2019年03月22日(金)
クアルコム、オーディオ向け新SoC「QCS40x」発表! スマートスピーカー開発キットも飛び出す
03/22 20:49
2019年03月21日(木)
Apple、AirPods用のQi対応「ワイヤレス充電ケース」、3月末発売
03/21 01:59
Apple、第2世代「AirPods」発表、ヘッドフォン専用H1チップ搭載
03/21 00:18
2019年03月20日(水)
初音ミクの「ウォークマン S」2019年モデル、数量限定で17,880円から
03/20 14:16
2019年03月19日(火)
クリエイティブ、10時間再生が可能な完全ワイヤレスイヤホン
03/19 15:44
2019年03月17日(日)
ソニーのグラスサウンドスピーカー聴き比べレビュー、新機種はココが進化！
03/17 10:00
2019年03月15日(金)
スマートスピーカーと合体した無線LANルーター「Lyra Voice」はネットワークを身近にする
03/15 11:00
ASUS、スマートスピーカー機能も備えたメッシュWi-Fiルータ「Lyra Voice」
03/15 11:00
テレビやゲームのサウンドをAirPodsで楽しめちゃうBluetooth送信機
03/15 10:49
2019年03月14日(木)
テクニクスから名機の系譜、11年ぶりの新作ターンテーブル「SL-1200MK7」
03/14 21:27
ソニーのガラス管スピーカー×26台と土岐麻子が夢の共演！ プレミアムライブ体験レポート
03/14 20:29
まさに神コスパ、DAP「Fiio M6」は2万円前半と思えない
03/14 07:00
2019年03月12日(火)
ノジマが”完全ワイヤレス”なスピーカー、税別5,480円
03/12 18:22
2019年03月07日(木)
パナソニック、フィット感を高めたBluetoothワイヤレスイヤホン
03/07 19:50
パナソニック、一日ずっと使えるBluetoothヘッドホン - apt X LL対応
03/07 18:11
2019年03月05日(火)
ソニーのフラッグシップイヤホン「IER-Z1R」、音楽ホールを再現
03/05 16:07
2019年03月04日(月)
Beatsとsacaiのコラボモデル、ビーズを組み合わせて楽しめる
03/04 17:12
2019年02月28日(木)
打倒AirPodsの本命！？ サムスンのイヤホン「Galaxy Buds」が便利だった
02/28 17:07
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