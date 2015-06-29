スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2015年6月の新着記事一覧

2015年06月30日(火)

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SHOWCASE 秋葉原 梅田店長がオススメする「今月のコレ推し!」 - 2015年6月号

スマホアクセサリー PR 06/30 22:12

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資産管理アプリ「Moneytree」、最新版で PFUのスキャナ「ScanSnap」に対応

iPhone 06/30 22:10

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パナソニック、Wi-Fiでつながる「AllPlay」対応スピーカー

サウンド / オーディオ 06/30 20:13

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パナソニック、Wi-Fiで音楽を伝送する「AllPlay」対応コンパクトステレオ

サウンド / オーディオ 06/30 19:23

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サンワダイレクト、衝撃に強いカメラ用リュック

デジカメ 06/30 17:55

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東芝、スマホに近づけるだけでデータを高速転送するSDHCカード7月31日発売

スマホアクセサリー 06/30 17:18

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東芝、TransferJet対応のSDHCカードを7月に発売

デジカメ 06/30 17:05

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節電の夏、ちょっとの工夫で我が家の電気代はどれだけ浮く? - 中級編

生活家電 06/30 17:00

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バッファロー、「おもいでばこ」をアップデート - さらに高速化

デジカメ 06/30 16:44

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ピクシブ、iPhone向けお絵かきアプリ「pixiv Sketch」 - 作品の共有も可能

スマホアプリ / サービス 06/30 16:20

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iPhone版LINEがアップデート、ウィジェットに対応し素早いアクセスが可能に

スマホアプリ / サービス 06/30 16:19

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パナソニック、電球みたいなLEDランタン

生活家電 06/30 15:36

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「光コラボ」への乗り換えは意外と簡単!? - 工事不要で乗り換えられるユーザーは?

MVNO PR 06/30 15:33

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KDDI、ガラホ「AQUOS K」をアプデ - ブラウザの拡大・縮小機能など追加

携帯キャリア 06/30 14:37

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NTTコム、LTE-Advanced対応のモバイルWi-Fiルータ7月16日販売開始

スマホアクセサリー 06/30 14:37

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エプソン、文字盤にスヌーピーが現れる「Smart Canvas」に新モデル2種類

時計 / ウェアラブル 06/30 13:31

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ソニー、「MESHタグ」で身の回りの問題を解決するワークショップを実施

その他ガジェット 06/30 12:48

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しまうまプリント、ネットプリント用画像の無料クラウド - 容量無制限

デジカメ 06/30 12:04

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1台5役の園芸工具 - 芝刈りも生け垣の剪定もOK

生活家電 06/30 11:44

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焼きたてパンを再現する「BALMUDA The Toaster」で毎朝のトーストが楽しみに - 後編

生活家電 06/30 11:30

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統合型音楽制作ソフトの最新版「FL STUDIO 12 SIGNATURE BUNDLE」を発売

サウンド / オーディオ 06/30 10:33

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セルカ棒、「FUJI ROCK FESTIVAL」では持ち込みOK - 混み合う場所ではNG

スマホアクセサリー 06/30 10:21

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カシオのデジタル知育ツール「キッズワード」 - 遊んで学ぶ子どもたち、笑顔と瞳を見学レポ

その他ガジェット 06/30 10:00

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7月1日は"うるう秒"で1秒長い一日に、スマホに悪影響は?

iPhone 06/30 09:00

2015年06月29日(月)

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SHOWCASE Onlineスタッフがオススメする「ケースのススメ」 - 2015年6月編

スマホアクセサリー PR 06/29 23:24

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鳥取県の宣伝部長に「Pepper」が就任 - すいか柄エプロンで鳥取の魅力宣伝

携帯キャリア 06/29 19:26

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ハイレゾ対応ワイヤレススピーカー「SRS-X99」を試し聴き - Wi-FiとBluetoothどちらも使える一体型

サウンド / オーディオ 06/29 18:37

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LINE、飲食店のネット予約サービス「LINE グルメ予約」を先行限定公開

スマホアプリ / サービス 06/29 18:13

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カシオ、離れた家族の介護を支援するアプリ&サービス「DaisyCircle」

スマホアプリ / サービス 06/29 17:44

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ドコモ、「AQUOS ZETA SH-03G」の通知音設定に関する不具合を修正

携帯キャリア 06/29 16:52

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