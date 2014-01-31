スマホとデジタル家電の2014年1月の新着記事一覧
2014年01月31日(金)
ロジテック、スマホを3～4回充電できる10400mAhモバイルバッテリー発売
スマホアクセサリー 01/31 21:20
ドコモの第3四半期決算、減収増益もiPhone効果で純増数は拡大
携帯キャリア 01/31 21:12
スマホを3～4回充電できる! ロジテック、容量10400mAhのモバイルバッテリー発売
01/31 21:05
2013年国内携帯電話の出荷台数は前年比10.2%減の3,929万台に - MM総研
その他ガジェット 01/31 20:27
2013年国内携帯電話の出荷台数は前年比10.2%減の3,929万台 - MM総研が調査
01/31 20:23
レンズ型カメラ「サイバーショット QX」でフルHD記録可能なアップデート
デジカメ 01/31 20:17
イー・アクセス、月300回まで国内通話が無料の「だれとでも定額 for EM-S」
携帯キャリア 01/31 19:51
イー・アクセス、国内通話が月300回まで無料になる「だれとでも定額 for EM-S」
01/31 19:47
【連載】塩田紳二のアンドロイドなう 第60回 ソースコードはどこにある?
Android 01/31 18:40
上海問屋、付属のパーツを付け替えて音質を調節できるカナルイヤホン
周辺機器 01/31 18:09
本格的なタイトルモーションが手軽に作成できるFCPXプラグイン「CineText」
01/31 16:48
フロンティアファクトリー、Bluetoothスピーカー「GiG」専用カラーバンド
サウンド / オーディオ 01/31 16:07
ソニー、「NEX-6」「NEX-5T」「NEX-5R」向けBETAアプリを配信
デジカメ 01/31 15:58
はめ込み合成を手軽に実現できるFCPX専用プラグイン「TrackX with mocha」
01/31 15:40
サンワダイレクト、デジカメとしても使える最大500倍のデジタル顕微鏡
その他ガジェット 01/31 14:42
SiB、計3台のスマホを同時に充電できるUSBチャージタップ「UCAC-SQ3P」発売
スマホアクセサリー 01/31 14:13
計3台のスマホ/タブレットを同時に充電!! USBチャージタップ「UCAC-SQ3P」発売
01/31 13:50
キヤノン「EOS 70D」長期使用レポート・第1回 - 使って感じた8つの長所と2つの改善希望点
デジカメ 01/31 13:32
KDDI、スマホの操作を動画で解説する「au動画ガイド」を開設
携帯キャリア 01/31 13:10
KDDI、動画でスマホの操作を解説するサイト「au動画ガイド」をオープン
01/31 12:58
マカフィー、プッシュ通知を悪用したアダルト画像詐欺アプリに注意喚起
Android 01/31 12:38
マカフィー、新型のアダルト画像詐欺アプリに注意喚起 - プッシュ通知を悪用
Android 01/31 12:33
KDDI、京急線の全駅構内で「au Wi-Fi SPOT」を利用可能に - 2月1日より順次
携帯キャリア 01/31 12:14
KDDI、京急線の全駅構内に「au Wi-Fi SPOT」を導入 - 2月1日より順次提供
01/31 12:08
JAL、国内線初の機内インタネット接続サービスを2014年7月から順次提供
スマホアプリ / サービス 01/31 11:53
JAL、国内線初の機内インタネット接続サービスを2014年7月に提供
01/31 11:49
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