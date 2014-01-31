スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2014年1月の新着記事一覧

2014年01月31日(金)

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ロジテック、スマホを3～4回充電できる10400mAhモバイルバッテリー発売

スマホアクセサリー 01/31 21:20

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ドコモの第3四半期決算、減収増益もiPhone効果で純増数は拡大

携帯キャリア 01/31 21:12

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スマホを3～4回充電できる! ロジテック、容量10400mAhのモバイルバッテリー発売

01/31 21:05

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【レポート】iPhone効果で純増数が拡大、競争環境は新たなステージへ - ドコモの第3四半期決算

01/31 20:54

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2013年国内携帯電話の出荷台数は前年比10.2%減の3,929万台に - MM総研

その他ガジェット 01/31 20:27

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2013年国内携帯電話の出荷台数は前年比10.2%減の3,929万台 - MM総研が調査

01/31 20:23

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レンズ型カメラ「サイバーショット QX」でフルHD記録可能なアップデート

デジカメ 01/31 20:17

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どうしてGoogleはスマートフォン製造から撤退するの? - いまさら聞けないAndroidのなぜ

Android 01/31 20:04

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【ハウツー】どうしてGoogleはスマートフォン製造から撤退するの? - いまさら聞けないAndroid

01/31 20:00

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Evernote、iPhone/iPad用アプリを刷新 - ホーム画面のカスタマイズが可能に

スマホアプリ / サービス 01/31 19:52

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イー・アクセス、月300回まで国内通話が無料の「だれとでも定額 for EM-S」

携帯キャリア 01/31 19:51

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イー・アクセス、国内通話が月300回まで無料になる「だれとでも定額 for EM-S」

01/31 19:47

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【連載】塩田紳二のアンドロイドなう 第60回 ソースコードはどこにある?

Android 01/31 18:40

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上海問屋、付属のパーツを付け替えて音質を調節できるカナルイヤホン

周辺機器 01/31 18:09

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本格的なタイトルモーションが手軽に作成できるFCPXプラグイン「CineText」

01/31 16:48

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フロンティアファクトリー、Bluetoothスピーカー「GiG」専用カラーバンド

サウンド / オーディオ 01/31 16:07

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ソニー、「NEX-6」「NEX-5T」「NEX-5R」向けBETAアプリを配信

デジカメ 01/31 15:58

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はめ込み合成を手軽に実現できるFCPX専用プラグイン「TrackX with mocha」

01/31 15:40

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サンワダイレクト、デジカメとしても使える最大500倍のデジタル顕微鏡

その他ガジェット 01/31 14:42

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SiB、計3台のスマホを同時に充電できるUSBチャージタップ「UCAC-SQ3P」発売

スマホアクセサリー 01/31 14:13

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計3台のスマホ/タブレットを同時に充電!! USBチャージタップ「UCAC-SQ3P」発売

01/31 13:50

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キヤノン「EOS 70D」長期使用レポート・第1回 - 使って感じた8つの長所と2つの改善希望点

デジカメ 01/31 13:32

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KDDI、スマホの操作を動画で解説する「au動画ガイド」を開設

携帯キャリア 01/31 13:10

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KDDI、動画でスマホの操作を解説するサイト「au動画ガイド」をオープン

01/31 12:58

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マカフィー、プッシュ通知を悪用したアダルト画像詐欺アプリに注意喚起

Android 01/31 12:38

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マカフィー、新型のアダルト画像詐欺アプリに注意喚起 - プッシュ通知を悪用

Android 01/31 12:33

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KDDI、京急線の全駅構内で「au Wi-Fi SPOT」を利用可能に - 2月1日より順次

携帯キャリア 01/31 12:14

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KDDI、京急線の全駅構内に「au Wi-Fi SPOT」を導入 - 2月1日より順次提供

01/31 12:08

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JAL、国内線初の機内インタネット接続サービスを2014年7月から順次提供

スマホアプリ / サービス 01/31 11:53

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JAL、国内線初の機内インタネット接続サービスを2014年7月に提供

01/31 11:49

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