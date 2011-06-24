テクノロジーの2011年6月の新着記事一覧
2011年06月30日(木)
コーレル、最新デジタルペインティングソフト「Corel Painter 12」発表
ものづくり 06/30 20:05
NIMSなど、シナプスの結合強度を電気信号で制御する「シナプス素子」を開発
半導体デバイス 06/30 14:04
アドビ、「Adobe AIR Contest 2011」にて優秀なAIRアプリ募集中
ものづくり 06/30 13:24
昭和電工、エレクトロニクス分野向け高純度アンモニアの増産を決定
半導体デバイス 06/30 06:00
Freescale、ARMマイコン「Kinetis」のポートフォリオを拡大
半導体デバイス 06/30 06:00
Intersil、タブレットなどの中小型LCDバックライト向けLEDドライバを発表
半導体デバイス 06/30 06:00
NS、高耐圧PMBusシステム・パワーマネジメント/プロテクションICを発表
半導体デバイス 06/30 06:00
JAXA、ロケットエンジン全体の高精度流体解析をスパコンで実現
サイエンス 06/30 06:00
2011年06月29日(水)
制作過程を動画で共有できるペイントアプリ「ibisPaint for iPad」登場
ものづくり 06/29 20:23
三洋電機、細胞治療事業の海外展開を強化 - 研究支援機器の海外生産を拡大
サイエンス 06/29 16:47
レンズ焦点距離をシミュレーションできるiPhoneアプリ「Directors Finder」
ものづくり 06/29 15:54
STとVeredus、食中毒病原体を検出・識別するチップソリューションを開発
半導体デバイス 06/29 06:00
Spansion、Freescaleとメモリ開発プラットフォームで協業
半導体デバイス 06/29 06:00
Wolfson、低消費電力ステレオD/Aコンバータを発表
半導体デバイス 06/29 06:00
ルネサス、1GHz帯CATV向けGaNパワーアンプモジュールを発表
半導体デバイス 06/29 06:00
三菱電機、一般産業機器用パワー半導体モジュールとして600V・800A品を発表
半導体デバイス 06/29 06:00
Microchip、16bit PICとdsPICの新製品を発表
半導体デバイス 06/29 06:00
東北大とJAEA、あらゆる物質で利用可能な新たなスピン流注入手法を発見
半導体デバイス 06/29 06:00
NICTなど、従来の光通信理論のビット誤り率の理論限界を超える装置を開発
半導体デバイス 06/29 06:00
2011年06月28日(火)
テクトロのビットエラーレートテスタなどがPCIe 3.0レシーバテストに対応
半導体デバイス 06/28 19:59
Xilinx、28nmプロセス採用FPGA「7シリーズ」の低消費電力技術を公開
半導体デバイス 06/28 19:50
エルピーダ、TSV積層技術によるDDR3 SDRAMのサンプル出荷を開始
半導体デバイス 06/28 07:00
京大、16次方程式の判別式計算に成功
半導体デバイス 06/28 05:00
2011年06月27日(月)
役者たちのプライベートショット"絵画"が完売
ものづくり 06/27 22:10
2011年06月25日(土)
注目記事まとめ読み クリエイティブ・トピックス -6月18日～6月24日
ものづくり 06/25 00:21
2011年06月24日(金)
西田敏行さんたちが呼びかけるデジタルフォトアートのチャリティーイベント
ものづくり 06/24 17:52
半導体ベンチャーのTabulaが日本事務所を開設 - 日本市場への進出を本格化
半導体デバイス 06/24 17:35
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