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テクノロジーの2011年6月の新着記事一覧

2011年06月30日(木)

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コーレル、最新デジタルペインティングソフト「Corel Painter 12」発表

ものづくり 06/30 20:05

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NIMSなど、シナプスの結合強度を電気信号で制御する「シナプス素子」を開発

半導体デバイス 06/30 14:04

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アドビ、「Adobe AIR Contest 2011」にて優秀なAIRアプリ募集中

ものづくり 06/30 13:24

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昭和電工、エレクトロニクス分野向け高純度アンモニアの増産を決定

半導体デバイス 06/30 06:00

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Freescale、ARMマイコン「Kinetis」のポートフォリオを拡大

半導体デバイス 06/30 06:00

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Intersil、タブレットなどの中小型LCDバックライト向けLEDドライバを発表

半導体デバイス 06/30 06:00

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NS、高耐圧PMBusシステム・パワーマネジメント/プロテクションICを発表

半導体デバイス 06/30 06:00

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JAXA、ロケットエンジン全体の高精度流体解析をスパコンで実現

サイエンス 06/30 06:00

2011年06月29日(水)

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制作過程を動画で共有できるペイントアプリ「ibisPaint for iPad」登場

ものづくり 06/29 20:23

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三洋電機、細胞治療事業の海外展開を強化 - 研究支援機器の海外生産を拡大

サイエンス 06/29 16:47

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レンズ焦点距離をシミュレーションできるiPhoneアプリ「Directors Finder」

ものづくり 06/29 15:54

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高速シリアル・インタフェース測定の必須スキルを身に着ける 第9回 シリアル・インタフェースの物理層を形成する3大要素 - チャンネル(2)

半導体デバイス 06/29 07:00

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STとVeredus、食中毒病原体を検出・識別するチップソリューションを開発

半導体デバイス 06/29 06:00

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Spansion、Freescaleとメモリ開発プラットフォームで協業

半導体デバイス 06/29 06:00

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Wolfson、低消費電力ステレオD/Aコンバータを発表

半導体デバイス 06/29 06:00

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ルネサス、1GHz帯CATV向けGaNパワーアンプモジュールを発表

半導体デバイス 06/29 06:00

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三菱電機、一般産業機器用パワー半導体モジュールとして600V・800A品を発表

半導体デバイス 06/29 06:00

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Microchip、16bit PICとdsPICの新製品を発表

半導体デバイス 06/29 06:00

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東北大とJAEA、あらゆる物質で利用可能な新たなスピン流注入手法を発見

半導体デバイス 06/29 06:00

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NICTなど、従来の光通信理論のビット誤り率の理論限界を超える装置を開発

半導体デバイス 06/29 06:00

2011年06月28日(火)

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テクトロのビットエラーレートテスタなどがPCIe 3.0レシーバテストに対応

半導体デバイス 06/28 19:59

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Xilinx、28nmプロセス採用FPGA「7シリーズ」の低消費電力技術を公開

半導体デバイス 06/28 19:50

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エルピーダ、TSV積層技術によるDDR3 SDRAMのサンプル出荷を開始

半導体デバイス 06/28 07:00

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コンピュータビジョンのセカイ - 今そこにあるミライ 第6回 拡張現実感「AR」(2) - マーカ有りARとマーカレスARの仕組み

組み込み 06/28 06:00

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京大、16次方程式の判別式計算に成功

半導体デバイス 06/28 05:00

2011年06月27日(月)

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役者たちのプライベートショット"絵画"が完売

ものづくり 06/27 22:10

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「Adobe Digital Publishing Suite」による電子出版を考える 第2回 日本国内における電子出版の現状について

ものづくり 06/27 18:14

2011年06月25日(土)

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注目記事まとめ読み クリエイティブ・トピックス -6月18日～6月24日

ものづくり 06/25 00:21

2011年06月24日(金)

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西田敏行さんたちが呼びかけるデジタルフォトアートのチャリティーイベント

ものづくり 06/24 17:52

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半導体ベンチャーのTabulaが日本事務所を開設 - 日本市場への進出を本格化

半導体デバイス 06/24 17:35

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このチャンネルについて （ビジネストップ > テクノロジー）

最新のテクノロジーやサイエンスに関わる情報やトレンド、ホットなニュースを毎日更新。IT/IoTや人工知能、半導体、航空、宇宙など、生活に紐づいた身近な技術から、ダークマターや素粒子といった、あっと驚く最新科学の話題まで、詳細な説明付きで紹介します。

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