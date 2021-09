プロゲーマーたちが華麗な技を競い合う「eスポーツ」。世界ではすでに一大エンターテインメントとして根付いており、数億円単位の賞金が獲得できる大会も珍しいものではなくなっている。日本でもeスポーツは年々盛り上がりを見せており、プロゲーマーやプロチームも続々登場。未来のプロゲーマーを目指す子どもたちも増えているのだ。

そうしたプロゲーマーを養成する「eスポーツ学科」を要するのが、学校法人TBC学院宇都宮本校。同学科以外にもデジタルクリエイター学科やAIエンジニア学科、国際ホテル観光サービス学科など、様々な業界に人材を輩出している。

そんなTBC学院宇都宮本校eスポーツ学科が導入しているのが、マウスコンピューターの「G-Tune」だ。G-Tuneは言わずと知れた高性能ゲーミングPCで、スタイリッシュなデザインのインタフェースとハイスペックな性能で多くのプロゲーマーから支持されている。

9月4日(土)、マウスコンピューターとTBC学院宇都宮本校、そしてマイナビニュースの3社による共催イベント「Apex Legendsでチャンピオンを目指そう!高性能ゲーミングパソコン体験」が開催された。TBC学院宇都宮本校全面協力のもと、高性能ゲーミングパソコン「G-Tune」を使って、人気ゲーム『Apex Legends』を体験できるというイベントである。

本記事ではイベント当日の模様をレポートする。

初対面同士でも自然と会話が生まれる空間

TBC学院宇都宮本校は北関東最大級のカレッジグループとして知られている。宇都宮本校では、小山校に続いてeスポーツ学科を設立。芸能系に強い小山校と、デジタルやビジネス系に強い宇都宮本校でカリキュラムが異なるなど差別化を図っている。

eスポーツ学科はプロゲーマーコースとeスポーツゲームクリエイターコースに分かれており、さらに2021年の4月からはイベントeスポーツコースも新設された。

eスポーツ学科ではマウスコンピューターのゲーミングPCブランド「G-Tune」が導入されており、生徒は最高峰の環境でeスポーツについて研鑽を積めるというわけだ。

今回のイベント、「Apex Legendsでチャンピオンを目指そう!高性能ゲーミングパソコン体験」は、まさにそのマウスコンピューターのG-Tuneを活用して『Apex Legends』を体験してもらい、eスポーツの魅力を伝えるという主旨で開催された。

当日はeスポーツ学科で教鞭をとる鈴木講師の指導のもと、学生スタッフとして同学科の溝口さん、デジタルクリエイター学科の橋本さんがサポートについた。会場は実際にeスポーツ学科の授業でも使用されている教室で、他の教室と異なり、部屋全体が黒を貴重としたカラーで統一され、そこに最新のマシンが立ち並ぶ様子は壮観だ。

約1時間の体験は、まず鈴木講師から学校やマウスコンピューターについて説明を受けた後、実際に『Apex Legends』を遊ぶという流れで行われた。

参加者は、普段から『Apex Legends』を遊んでいるという上級者もいれば、この日初めてプレイするという初心者もいるなど様々。鈴木講師のアドバイスを受けながら、各々のペースで準備を整えた後は、ゲーマー向けボイスチャット「Discord」で交流を深めつつ対戦に突入していった。

『Apex Legends』は3人1組でチームを組み、世界中のプレイヤーと対戦するバトルロイヤルFPSだ。派手なエフェクトや美しいグラフィックが持ち味で、その分グラフィックの処理に高いマシンスペックを要求する。

今回のイベントではプレイ中にマシンスペックによるトラブルは一切なく、プロゲーマー御用達のゲーミングPC「G-Tune」の実力を存分に発揮していた。

トラブルが起きないことで、参加者もゲームに集中できた様子。イベント終了後のアンケートでも、「とても滑らかで画質もよかったので夢中になった」「自分が普段使っているメーカーとは違うものだったが、また使いたいと思った」「(グラフィックスが)RTX3000番台になるととても動きが滑らかで驚いた」などのコメントが寄せられた。

また、初対面同士でチームを組んだ人たちも、「Discord」では「ごめんね!」「ナイスです!」といった会話が自然に生まれるなど、コミュニケーションツールとしてのゲームの有用性をあらためて感じられるイベントとなった。

#当日使用したゲーミングPCはこちら

※TBC学院宇都宮本校のeスポーツ学科で導入されているPCとは在庫状況などにより、一部スペックが異なる場合がございます

after event interview

イベント終了後、鈴木講師と学生スタッフの皆さんに話を伺った。

――本日はおつかれさまでした。イベントで活用したゲーミングPC「G-Tune EP-Z」についての感想を教えてください。

鈴木:とにかくすべてが「速い」という印象です。イベント準備の段階でも、設定作業などもあっという間に終わりますし、再起動、インストール、ゲームの起動、すべてがスムーズです。私がプライベートで使っているPCはそれほどスペックが高いものではないので、余計にその差を感じますね。1TBのSSDが積まれているなんて、もう信じられないくらいのスペックです(笑)。

橋本:私は普段、デジタルクリエイター学科で3Dモデリングや映像編集をしているのですが、映像編集で使うPCも高いスペックが必要です。今日はその視点で皆さんのプレイを見ていたのですが、『Apex Legends』の映像はとてもきれいで、これだけの映像が止まることなくスムーズに動くのには驚きました。見た目もかっこいいですよね。

溝口:『Apex Legends』はSwitch版もあるのですが、やはり映像やキャラクターの動きのスムーズさはまったく違いますね。もちろん、Switch版にも良さはあるのですが、PC版のきれいなグラフィックで遊ぶとやっぱりテンションの上がり方が違います。

――日本でもeスポーツが盛り上がってきています。TBC学院さんをはじめとして、eスポーツプレイヤーを育成する教育機関も増えてきました。eスポーツの盛り上がりについてどう感じていますか。

溝口:海外は賞金も多くて、「一攫千金」のイメージがあります(笑)。僕は今年新設されたeスポーツイベントコース所属で、将来はプロゲーマーを支える立場として、eスポーツビジネスに関わっていきたいと思います。

橋本:スポーツと呼ばれていますが、運動が苦手な人でも楽しめるのがいいですよね。今、まさに成長している分野だと思うので、今後が楽しみです。

鈴木:eスポーツというとプロゲーマーのイメージを持つ人は多いでしょう。ただ、高校生や保護者から話を聞いていると、やはりプロゲーマーを目指すことには不安を感じている人も多いです。実力的に難しいのではないか、その仕事で生活できるのか……。それらは当然の懸念だと思います。実際、プロゲーマーといっても日本では賞金額もまだまだ少なく、ゲーム配信などの収益がメインであることがほとんどです。

ただ、eスポーツへの関わり方はプロゲーマーの道だけではありません。eスポーツにはイベント企画や運営など様々な形で関わることができます。そういった現場で役立つ知識や技術を当校では習得できます。

――たしかにそうですね。イベント業界だからといって舞台に立つ仕事だけではないのと同じです。

鈴木:はい。ただ、そうはいっても業界で働く以上は、少なくともゲームを知っている必要があります。だからこそ、当校では実際にeスポーツを体験してもらっているのです。

――今回のようなイベントを通して、eスポーツという業界そのものに興味を持つ方が増えると将来さらに盛り上がりそうですね。本日はありがとうございました。

eスポーツはいまや巨大産業であり、多くの周辺ビジネスが生まれるなど市場規模を拡大し続けている。プロゲーマーや配信者といった“プレイヤー”はもちろん、様々な形で業界にかかる「道」が生まれているのだ。

そうした業界への入り口として、TBC学院のようにeスポーツ学科を有する専門学校があり、マウスコンピューターのように環境面からサポートする企業がある。eスポーツに興味を持ったなら、まずはプレイヤーとして体験するところから始めてみるのがいいかもしれない。

