シャープは、2026年3月16日、大阪市・堺筋本町に本社を移転し、内部の様子を一部公開した。2016年に、大阪市阿倍野区西田辺から、堺市匠町に移転して以来、10年ぶりの本社移転となる。

これまでの本社は、臨海エリアのグリーンフロント堺のなかにあり、通勤には、最寄りの駅から公共バスを利用して、20分以上かかったり、自動車で通勤している社員が多かったりしたが、新本社は、Osaka Metro堺筋本町駅の11番出入口の目の前にあり、雨が降っていても、傘をささなくてもほぼ濡れずに本社に入ることできる距離だ。

新本社の住所は、大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目1番25号。

もともとはJTBが入居していた14階建てのビルで、13階から地下1階までをシャープが本社として使用する。1階にはエクセルシオールカフェが入居している。

シャープが、本社として賃貸する部分の延床面積は約9500平方メートル。入居するのは、人事総務統括部(人事部、総務部など)、法務本部、ブランド戦略本部(広報部、総合デザインセンターなど)、調達本部、管理本部(経理部、財務部など)、IT戦略統轄部、知財子会社などで、約800人が勤務する予定だ。

主な設備として、7階には多目的ホールがあり、入社式などの社内イベントや、記者会見などにも利用する予定だ。

また、3階にはBtoB向けショールームを設置。地下1階および8階にカフェスペース(休憩室)を設置している。さらに、シャープの主要拠点に置かれてきた熊鷹稲荷神社も3階に置かれることになる。

シャープの沖津雅浩社長 CEOは、「シャープは、2025年度から新たな中期経営計画をスタート。構造改革から再成長へとシフトし、成長に向かって進んでいくことになる。会社の力を強くするには社員一人ひとりの活力が重要であり、その点でも、今回の本社移転は重要であり、社員にとっても有益なものになる。人材育成に力を注ぐという方針を実現する取り組みの一環ともいえる」とし、「通勤に便利であり、外に出れば様々な情報を得ることができる。優秀な人材を集めたり、多様な働き方を実現したりするための職場にする。また、新たな発想や新たな考え、新たな提案が出てくることにも期待している。大阪駅からも近く、伊丹空港からも近い。近郊の取引先をはじめとするステークホルダー以外にも、東京のお客様やパートナーが大阪へ来た機会にも立ち寄りやすく、連携を強めることができる。堺筋本町の地元の皆さんに、シャープがここへ来てくれてよかったなと言われるように、会社の業績を発展させたい」と語った。

その一方で、10年間に渡り。堺市および関係各位に多大なるご支援、サポートをいただいたことに、改めて御礼する」と述べた。

新本社で挨拶したシャープ 代表取締役社長執行役員 CEOの沖津雅浩氏

では、シャープの新本社の様子を写真で紹介しよう。

3月13日にSHARPロゴの看板が設置されたという

かつてはJTBのロゴが入っていた(2025年9月に撮影)

シャープの新本社は、Osaka Metro堺筋本町駅の11番出入口の目の前にある

1階にはエクセルシオールカフェが入居している

1階の入口をはいったところ

シャープの経営理念と経営信条を掲げている

受付エリア。手書きで入館受付証を記入。デジタル化はされていない

エレベータホールへの入口

1階のエレベータホールの様子

シャープ本社のフロア構成





5階のIT戦略統轄部の執務フロアの様子

執務フロア内にはすぐに集まって会議ができるスペースも

会議が行えるスペースはいくつも用意されていた

シャープのディスプレイを設置し会議などにも利用できる

個室タイプの会議室も用意している

フロア内に設置されているシャープの複写機

冷蔵庫や電子レンジも、もちろんシャープ製

この日は、「ポケとも」も参加

各フロアのエレベータホールの扉はシャープのコーポレートカラーの赤となっている

執務フロアの廊下の様子

本社内はLED照明を採用している

地下1階のカフェスペースの様子

コンセントを完備した大型テーブルを用意

ハイテーブルも用意している

喫煙エリアは地下1階の外にある