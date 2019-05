マーケティングで使われる用語を解説する本連載。初回となる今回は、そもそも「マーケティングとは何か?」から始めてみたい。

マーケティングの定義にはさまざまなものがあるが、世界中のマーケターが根拠とする資料としては、American Marketing Association(AMA:米国マーケティング協会)のものが知られる。AMAはマーケティングを次のように定義している。

Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.



訳:マーケティングとは、顧客、クライアント、パートナー、社会全体にとって価値のあるオファリングを創造し、コミュニケーションを行い、提供し、交換するための活動、一連の制度、およびプロセスである。