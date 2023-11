ビートルズの「ナウ・アンド・ゼン」がリリースされた。日本時間では2023年11月2日23時にデジタル配信が開始され、翌日に、YouTubeで公開だ。

まず、同グループ最後の新曲としてアナログ盤が発売された。当初はアナログ盤だけの予定だったが日本盤CDシングルも12月1日に発売されることになったという。

これは、1970年代にジョン・レノンが書いた曲を、ジョン自身が1978年にカセットテープにピアノ弾き語りで録音したデモレコーディングを素材に、1995年に作品化しようとしたが、彼のピアノとボーカルを分離することができずに断念、2022年になってから現代のAI技術でそれがかなってリリースに至ったということだ。

この「新曲」の発売によって、ビートルズ前期と後期のベストアルバム、いわゆる赤盤と靑盤が2023エディションとして更新され、曲の追加もあり、赤盤の最初は「ラヴ・ミー・ドゥ」(1962年)から始まり、靑盤の最後は「ナウ・アンド・ゼン」(2023年)になった。

2023ミックスで新たに構成されたり、新たなトラックが追加されたりといった変更が加えられ、新規ミックスの中には、ドルビーアトモスでの空間オーディオ対応ミックスも含まれている。

直近にはローリングストーンズの新譜が出たばかりだ。こちらは18年ぶりのオリジナルアルバム「ハックニー・ダイアモンズ」となる。

さらに、ボブ・ディランも11月15日、武道館ライブの完全版がリリースされた。1978年に初来日したディランの日本武道館での伝説のライブ2日間、2月28日と3月1日のセットリストパフォーマンスがコンプリートに収録されている。ここにも未発表曲が含まれている。

24チャンネルアナログマルチのマスターテープ20本は、ライブの30年後に日本で発見された。結果としてコンサートからそのテープは45年間封印されていたが、そのテープの音源を元に、2022年に新たなプロジェクトとしてスタートしたということだ。

ディランのこの武道館ライブは2枚組ライブとして、コンサートのあった1978年11月にすでに発売済みだったが、当時のエンジニアとデザイナーが再び集結しすべてをやり直した。すべてが日本人の手で創られたという。

これはもう、復刻といったレベルを超えている。今、双方のライブを最新のオーディオセットで聞き比べるのもおもしろい。サブスクの時代にはそういうことが簡単にできる。

Bob Dylan - The Man in Me (Live At Budokan 1978 - Official Audio)。1978年のオリジナル版には収録されなかった未発表ライブ「ザ・マン・イン・ミー」