Seagate、SSDとHDDを自動で使い分ける外付けデバイス「FireCuda Forge」発表。USB4接続

Seagateは11月10日、SSDの高速性とHDDの大容量を組み合わせた外付けストレージ「FireCuda Forge」を発表した。新開発の「Alkemi」プラットフォームによって利用頻度の高いデータをSSDに自動でキャッシュし、大容量と高速アクセスの両立を図る。

FireCuda Forgeは、大容量HDDと別売りのNVMe SSDを組み合わせて使用する製品。一般的にSSDとHDDを併用する場合はデータの保存先を使い分ける必要があるが、この製品ではAlkemiがアクセス状況に応じてSSDのキャッシュを自動管理するため、ユーザーがデータを移動させる必要がない。

たとえば多数のゲームをHDDに保存した場合、頻繁にプレイするゲームのデータがSSDにキャッシュされ、高速に読み出せるようになる。SSDの容量は保存容量に加算されず、アクセス頻度に応じてキャッシュ内容が更新される。制御は製品内部で完結し、Seagateの検証ではキャッシュヒット率90%を達成したという。

接続はUSB4で最大読み込み速度2,500MB/s、書き込み速度2,000MB/s。Windows 11とmacOS 26以降に対応する。容量は8TBと20TBの2種類で、価格はそれぞれ699ドル、899ドルから。動作には別売りのM.2 2280 NVMe SSDが必要。なお日本での発売時期や価格は未発表。