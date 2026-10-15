KDDI、沖縄セルラーは、au/UQ mobile/povo1.0で提供している海外データローミングサービス「au海外放題」を2027年2月1日にリニューアルする。これにより、「auバリューリンクプラン」などauの対象料金プラン加入者は、手続不要で海外渡航時も直ちにデータ通信を利用できるようになる。

「au海外放題」は、海外渡航中のデータ通信が使い放題で利用できるサービスで、普段使用しているスマートフォンをそのまま海外で利用できる点や、auの対象料金プラン加入者であれば毎月15日分を無料で利用いただける特典などが好評だった一方で、利用者からは、「渡航前の事前予約など必要な手続に負担を感じる」「自身の無料特典の利用可否や適用状況が確認しづらい」「本当に無料で利用できているのか不安」といった声が上がっていた

本リニューアルにより、渡航前の予約は廃止となる。auの対象料金プラン加入加入者は、海外到着後の利用開始操作も不要となり、海外到着後すぐにデータ通信を利用できる。

あわせて、「au海外放題」アプリの利用実績照会機能をアップデートし、利用料金やデータ利用量などの利用状況をアプリからリアルタイムに確認できるようになる。auの対象料金プラン加入者は無料特典の適用状況や残日数も確認できるようになり、より安心して利用できるとのことだ。

なお、本リニューアルに伴い、これまで予約の有無や渡航先により異なっていた利用料金を統一し、一律980円／日（24時間）に改定する。