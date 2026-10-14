リドリー・スコット製作総指揮『ブレードランナー 2099』のティザービジュアルと新予告が公開

リドリー・スコット製作総指揮、ミシェル・ヨーとハンター・シェイファーW主演の『ブレードランナー 2099』（全8話）が2026年11月25日よりPrime Videoで独占配信開始となる。この度、ティザービジュアルと新予告が公開となった。

『ブレードランナー 2099』は、2017年に劇場公開された、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督、ライアン・ゴズリング主演の『ブレードランナー 2049』から50年を経た世界を舞台にしたSFドラマ。

主演は、ミシェル・ヨーとハンター・シェイファーで、ディミトリ・アボルド、ルイス・グリベンがシリーズ・レギュラーとして出演する。さらに、ケイトリン・ローズ・ダウニー、ダニエル・リグビー、ジョニー・ハリス、エイミー・レノックス、シーラ・アティム、マシュー・ニーダム、トム・バーク、マウリツィオ・ロンバルディが、ゲストキャストとして出演している。

ショーランナー兼製作総指揮を務めるのはシルカ・ルイーザ。製作総指揮には、リドリー・スコット、アルコン・エンターテインメント共同創業者のアンドリュー・コソーヴとブロデリック・ジョンソン、アルコンのテレビ部門プレジデントであるベン・ロバーツ、スコット・フリー・プロダクションズのデヴィッド・W・ザッカーとクレイトン・クルーガー、トム・スペジアリー、リチャード・シャーキー、マイケル・グリーン、シンシア・ヨーキン、フランク・ジュストラ、フィリップ・K・ディックの娘、イサ・ディック・ハケットが名を連ねる。また、ジョナサン・ヴァン・タルケンが製作総指揮を務めるほか、第1話と第2話を監督。スティーヴン・ジョンソンが共同製作総指揮を務める。

今回、ティザービジュアルと新予告映像が公開となった。映像は、10月10日（現地時間）に開催されたニューヨーク・コミコンで公開された予告映像の日本版となる。

満員の観客が詰めかけたコミコンのパネルイベントには、主演を務めるオルウェン役のミシェル・ヨー、コーラ役のハンター・シェイファーをはじめ、ディミトリ・アボルド、ルイス・グリベン、マシュー・ニーダムが登壇。さらに、ショーランナー・クリエイター兼製作総指揮のシルカ・ルイーザ、製作総指揮のアンドリュー・コソーヴ、ブロデリック・ジョンソンも参加し、作品の近未来的な世界観を深く掘り下げるトークを繰り広げた。