迷惑メールが爆増中。Yahoo!メールでも対策へ

Yahoo!メールは5月8日、迷惑メールの急増をうけて注意喚起を発出した。「日本年金機構」などを騙る迷惑メールが増加しているという。

昨今日本国内向けに「日本年金機構」「地方銀行」「市役所」「Amazon」「楽天カード」「Apple、iCloud」「e-Tax」などを騙る迷惑メールが急増し、詐欺被害に遭いやすくなっている。これらのメールには本文中のリンクをクリックすることでPayPayなどでの送金画面に誘導される場合や、クレジットカード情報・ログイン情報などの入力を求める偽サイトにアクセスしてしまい、重要な情報を摂取される場合がある。本文中のURLにアクセスする際は内容を十分に確認し、正常なメール送信元か十分に確認しよう。