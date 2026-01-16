米OpenAIがChatGPTによる翻訳機能「Translate with ChatGPT（ChatGPTを使用して翻訳）」の提供を開始した。日本語を含む50以上の言語をサポートし、言語の自動検出や、AIを活用した翻訳文の語調・表現調整機能を備える。

これはAndroid Authorityが最初に報じた。公開時期は明確になっておらず、現時点でOpenAIからの正式発表はない。試験的に運用されている可能性もある。

ChatGPT Translateは、現在専用のWebサイト（chatgpt.com/translate）から利用できる。従来もChatGPTで翻訳は可能だったが、入力用ボックスと出力用ボックスを並べた翻訳専用ユーザーインターフェースで提供されている。

入力はテキストが中心で、モバイル環境では音声入力も可能。「自然な文章に仕上げて」「ビジネス・フォーマルな表現に」「子供に説明するような文章に」「学術的なスタイルに」といったプリセットが用意されており、用途に合わせた語調にワンタップで調整できる。

出力ボックスに翻訳文の読み上げ機能のアイコンが配置されており、また機能説明にはアップロード画像からの翻訳、チャットによる追加の質問や表現調整が可能との記載があるが、これらの機能は現時点で利用できない。将来的には、この翻訳専用機能がChatGPTに統合されて、チャット機能とシームレスに連携する可能性も考えられる。

OpenAIは昨年5月に、Appleの元チーフデザインオフィサーであるジョニー・アイブ氏が共同設立した企業「io」を買収し、「（従来の）スクリーンを超える体験を提供する（ハードウェア）デバイス」の開発を進めている。

The Informationは1月1日、OpenAIが2026年第1四半期に新しい音声言語モデルを発表する計画であり、これが音声ベースのハードウェアデバイス開発に向けた重要なステップになると報じた。OpenAIは、画面操作よりも音声を中心に据えたデバイス群を視野に入れているという。

さらに1月12日には、サプライチェーン関連のリーク情報を発信するSmart Pikachuが、耳に装着するウェアラブルデバイスの開発が進められていると伝えた。

現時点では一部機能に制限があるものの、ChatGPT Translateは、OpenAIが進める音声重視の製品ロードマップにおいて、翻訳という基盤的な用途を担う存在となる可能性がある。