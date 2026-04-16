ソニーネットワークコミュニケーションズは、4月27日から東京ビッグサイトで開かれるカンファレンスイベント「SusHi Tech Tokyo 2026」にコーポレートパートナーとして参画し、ブースを出展すると発表した。

SusHi Tech Tokyoは、東京都主催のイノベーションカンファレンス。2026年は「AI」を軸に「Robotics」「Resilience」「Entertainment」の4領域にフォーカスし、セッション・展示・デモを実施する。

ソニーネットワークコミュニケーションズブースのテーマは「通信とAIで感動体験を支える」。通信やAIの活用を軸とした取り組みを国内外に広く発信し、新たな共創機会の創出を目指すとしている。

出展内容は、高速・安定通信をうたう通信サービス「NURO」、ウェアラブルと通信で人が集まり活動する場の安心安全を支える「mSafety」、働く環境の最適化を支援する「Nimway」、組織内の知見と人材をAIで有機的につなぎ、属人化しやすいノウハウを可視化・検索・蓄積する「Shpica」、機械学習やプログラミングなどの専門知識がなくても簡単な操作で予測分析ができる非専門家向けAI予測分析ツール「Prediction One」を紹介する。