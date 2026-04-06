ソニーネットワークコミュニケーションズは、ベネフィット・ワンが運営する会員制福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」で高速光回線サービス「ベネステ光 powered by NURO」を4月6日より提供開始した。下り最大2Gbps・10Gbpsの高速インターネットを初月～12カ月目まで月額基本料金無料で、13カ月目以降は月額500円引きで提供する。

ベネステ光 powered by NUROは、NURO 光の高品質な通信環境をベネフィット・ステーションの福利厚生会員限定で特別価格で提供するもの。下り最大2Gbpsの「ベネステ光 powered by NURO（2ギガプラン）」と、下り最大10Gbpsの「ベネステ光 powered by NURO（10ギガプラン）」の2プランがあり、それぞれ初月～12カ月目までは月額基本料金無料、13カ月目～999カ月目は月額料金を500円引きで提供する。

ベネステ光 powered by NURO限定の特典は以下の通り。

月額基本料金最大12カ月間無料

基本工事費実質無料

設定サポート1回無料

13カ月～999カ月目の月額利用料金を500円割引

契約事務手数料（初月：3,300円）無料

具体的な月額料金は以下の通り。

ベネステ光 powered by NURO（2ギガプラン）

初月～12ヶ月目：0円、13カ月目以降：5,170円

ベネステ光 powered by NURO（10ギガプラン）

初月～12カ月目：0円、13カ月目以降：5,720円

提供エリアは以下の通り。