Intelは3月25日(米国時間)、「Core Ultra Series 3」のvPro版を発表した。同社最先端の半導体プロセスである「Intel 18A」で製造されるPanther Lakeベースのモバイルプロセッサだ。法人向けデバイスにおいて、ノートPCから高度なワークステーションまで幅広くカバーするとしている。提供開始は2026年3月31日から。
vProは、高度なセキュリティ、AIによる管理機能、簡単なデバイス管理といった機能をサポートする法人向けプラットフォーム。Panther Lakeベースの今回の新製品では、処理能力と電力効率、内蔵AIアクセラレーションが大幅に強化され、4年前のPCと比較すると、シングル/マルチ性能が30%以上高速化し、グラフィックス性能は最大80%向上、AI性能は最大4倍まで引き上げられているという。
vPro機能も強化しており、セキュリティ面では、BitLockerに対応したIntel Total Storage Encryptionと、Intel Threat Detection Technology (DTECT)によるAIベースのリアルタイム脅威検出機能を追加。AI分析でデバイスの問題の予測・診断・解決を自動化し、ダウンタイムを削減できる「Device IQ」も備えた。ほか、Microsoft Intuneと統合され、インフラ不要で導入でき、帯域外管理と災害復旧の簡素化が可能となるデバイス管理機能「Intel vPro Fleet Services」なども利用できる。
ラインナップは9モデル。各モデルのスペックは以下の表のとおり。
プロ向けグラフィックスおよびAI推論向けのArc Pro BシリーズGPU
Intelは同日、新たなワークステーション向けハイエンドGPU「Intel Arc Pro B70」と「同B65」。ならびにワークステーション向けプロセッサ「Intel Xeon 600」も発表している。Arc Pro B70とXeon 600は本日より提供。Arc Pro B65は4月中旬に提供予定だ。
特にArc Pro B70は、Arc Bシリーズで最大規模となる32基のXeコアを搭載している。VRAMは容量32GB。クリエイティブ用途からAI開発まで、高性能かつ優れたコストパフォーマンスをうたっている。なお、Arc Pro B70の参考価格は約949ドル。
Intel Arc Pro B70と同B65のスペックは以下の表の通り。