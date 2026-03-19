FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは3月19日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「コスパ満開！春のBIGセール」を開始した。3月27日15時まで。

初心者におすすめのエントリーモデルや、ゲームがもらえるキャンペーン対象モデルなど、人気ゲーミングPCを中心に全21機種を特価販売する期間限定セール。

今回セールの目玉というのが、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載するゲーミングPC「FRGHLMB650/WS0309」(税込セール価格319,800円、台数限定)で、高性能なCPUとGPUをベースに高解像度ゲーミングや動画編集など、負荷のかかりやすい用途におすすめのモデルとのこと。

ほか、今回のセールでは、新たにハイエンド空冷CPUクーラー「CPS RZ620Pro TC」を搭載するMSIコラボモデル「FRMFGB650/WS0123」(税込セール価格285,800円)が登場している。こちらは購入特典として、オリジナルの帆布袋をプレゼント。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS0309」 セール価格319,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Samsung 990 EVO Plus)

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『紅の砂漠』バンドルキャンペーン対象

※限定70台

モデル名「FRMFGB650/WS0123」 セール価格285,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RZ620Pro TC BK)

・PCケース：MSI MPG VELOX 100R

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (MSI SPATIUM M470 Pro)

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『バイオハザードレクイエム』バンドルキャンペーン対象

※RZ620Pro TC 発売記念特典：CPSオリジナル帆布袋プレゼント

モデル名「FRGHLMB650/WS0210」 セール価格374,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『紅の砂漠』バンドルキャンペーン対象

※『バイオハザードレクイエム』バンドルキャンペーン対象

※限定20台

モデル名「FRGKB550/WS0312」 セール価格179,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

※限定40台

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。