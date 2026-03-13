ソニーネットワークコミュニケーションズは、プロゴルファーの神谷和奏（かみやわかな）選手との所属契約を、ソニーネットワークコミュニケーションズコネクトから3月1日付で承継したと発表した。育児とプロ活動を両立させ、果敢に挑み続ける神谷選手の姿勢が、ソニーネットワークコミュニケーションズの挑戦の精神と深く共鳴するとしている。

プロゴルファーの神谷和奏選手

【神谷和奏選手からのコメント】

このたび、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社様と所属契約を締結させていただくこととなり、大変光栄に思っております。競技と子育てを両立しながら挑戦を続ける中で、このように支えていただける環境があることに、心から感謝しております。ゴルフを通して誰かの一歩を後押しできるような、感動を届けられる選手でありたいと思っています。 2026年シーズンも自分らしく挑戦を続け、全力で戦ってまいります。