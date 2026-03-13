FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは3月13日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「春得セール」を開始した。3月19日15時まで。
初心者におすすめのエントリーモデルや、ゲームがもらえるキャンペーン対象モデルなど、人気ゲーミングPCを中心に全18機種を特価販売する期間限定セール。
今回セールのいちおしモデルというのが、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載するゲーミングPC「FRGHLMB650/WS0309」(税込セール価格324,800円)で、ゲーミング性能に優れるCPUとグラフィックカードの組み合わせにより、最新ゲームや重量級タイトルにおいても高解像度・高フレームレートで快適なプレイを楽しめる。ほか、Core Ultra 7 265FとGeForce RTX 5070を搭載するゲーミングPC「FRGHLB860/WS312」(税込セール価格309,800円)も高コスパでおすすめとのこと。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/WS0309」 セール価格324,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Samsung 990 EVO Plus)
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※『紅の砂漠』バンドルキャンペーン対象
※限定36台
モデル名「FRGHLB860/WS312」 セール価格309,800円(税込)
・Intel Core Ultra 7 プロセッサー 265F
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※『バイオハザード レクイエム』バンドルキャンペーン対象
モデル名「FRGKB550/WS0312」 セール価格179,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。