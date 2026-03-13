FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは3月13日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「春得セール」を開始した。3月19日15時まで。

FRONTIERの春セール

初心者におすすめのエントリーモデルや、ゲームがもらえるキャンペーン対象モデルなど、人気ゲーミングPCを中心に全18機種を特価販売する期間限定セール。

今回セールのいちおしモデルというのが、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載するゲーミングPC「FRGHLMB650/WS0309」(税込セール価格324,800円)で、ゲーミング性能に優れるCPUとグラフィックカードの組み合わせにより、最新ゲームや重量級タイトルにおいても高解像度・高フレームレートで快適なプレイを楽しめる。ほか、Core Ultra 7 265FとGeForce RTX 5070を搭載するゲーミングPC「FRGHLB860/WS312」(税込セール価格309,800円)も高コスパでおすすめとのこと。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS0309」 セール価格324,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Samsung 990 EVO Plus)

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『紅の砂漠』バンドルキャンペーン対象

※限定36台

モデル名「FRGHLB860/WS312」 セール価格309,800円(税込)

・Intel Core Ultra 7 プロセッサー 265F

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『バイオハザード レクイエム』バンドルキャンペーン対象

モデル名「FRGKB550/WS0312」 セール価格179,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。