カプコンとソニーネットワークコミュニケーションズが、新作ゲーム『流星のロックマン パーフェクトコレクション』（3月27日発売予定）の発売を記念したコラボキャンペーンを開始した。

「NURO 光」新規申し込みキャンペーン

専用ページから「NURO 光」を新規で契約した人を対象に、NURO 光の最大2か月無料体験を提供するほか、最大90,000円キャッシュバックの特典を提供する。さらに、キャンペーン限定の「流星のロックマン」オリジナルヘッドホンをプレゼントする。キャンペーン期間は3月31まで。

「NURO 光」会員限定キャンペーン

期間中に「NURO 光」に新規加入した人、もしくはすでに利用中の人を対象に、抽選で69名に「流星のロックマン」オリジナルデザインのQUOカードPay（2,600円分）をプレゼントする。応募は「NURO 光」アプリから専用フォームにアクセスしてエントリーする。キャンペーン期間は4月20日まで。

公式X フォロー＆リポストキャンペーン

期間中に「NURO 光」公式Xとロックマンシリーズ公式Xの両アカウントをフォローし、対象ポストをリポストすると、抽選で50名に「流星のロックマン」オリジナルデザインのQUOカードPay（6,900円分）をプレゼントする。「#心に残る流星名シーン」のハッシュタグを付けてリプライすると、当選確率がアップする。キャンペーン期間は3月31まで。