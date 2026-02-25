ソニーネットワークコミュニケーションズは2月25日、にゃんこカンパニーと連携し、高速光回線「にゃんこ光 powered by NURO」の提供を開始した。月額基本料金は5,500円（2ギガ）、6,050円（10ギガ）。現在は戸建て物件のみが対象となる。

「にゃんこ光 powered by NURO」は、「ネットをつなぐ。命をつなぐ。」をコンセプトにした高速光回線サービス。最大の特徴として、月々の収益の一部（1回線につき100円）を保護猫支援団体「ピースニャンコ」へ寄付することで、日常のインターネット利用がそのまま社会貢献につながる。

提供開始日は2月25日。通信速度は下り最大10Gbps、下り最大2Gbps。月額基本料金は5,500円（2ギガ）、6,050円（10ギガ）。現在、戸建て物件のみが対象。社会貢献活動として、1回線につき100円を保護猫支援「ピースニャンコ」へ寄付する。

提供エリアは、2ギガプランが北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀（一部エリアを除く）。10ギガプランが北海道、宮城、福島、山形、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀（一部エリアを除く）。

寄付先パートナーである保護猫支援「ピースニャンコ」は、特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンが運営し、医療支援を軸に1匹でも多くの保護猫が新しい飼い主と幸せに暮らせるよう、譲渡促進に取り組んでいる。