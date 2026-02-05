ソニーネットワークコミュニケーションズは2月4日、通信サービスブランド「NURO 光」の新CM「感動を止めるな。」最高の瞬間篇をDAZNなどのWebで放映開始した。サッカー界屈指の速さと称される圧倒的なスピードで知られるサッカー日本代表の前田大然選手（セルティック所属）を起用した。

新CMは、モノクロームの世界に立つ前田選手から始まり、ゴールを見据える場面をきっかけに光と色彩を帯びた現実世界へ切り替わり、ボールに向かって蹴り出すという内容。松本、水戸、横浜、グラスゴーといったこれまで走り続けてきた軌跡を挟みつつ、最後は俊足から豪快なシュートを決めて歓声が沸き上がり、前田選手直筆の「感動を止めるな。」のメッセージとともに締めくくられる。

撮影はスコットランドで行われ、前田選手の力強いシュートシーンや一瞬の動きを撮影するために、ソニー製の機材でスーパースローモーション撮影を実施した。

新CMの放映開始にあわせて、NURO 光やNUROモバイルに新規で申し込んだ人、または利用中の人を対象に、DAZN 1か月無料視聴ギフトコードや前田選手直筆サイン入りオリジナルTシャツなどの賞品が抽選で当たるキャンペーンを実施する。キャンペーン期間は3月31日まで。