FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは3月6日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「春の特選セール」を開始した。3月13日15時まで。

FRONTIERが春セール

初心者におすすめのエントリーモデルや、ゲームがもらえるキャンペーン対象モデル、特典付きモデルなど、ゲーミングPCなどを全18機種、特価で用意した期間限定のセール。

今回セールのいちおしモデルというのが、Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を搭載するゲーミングPC「FRGHLMB650/WS0216」(税込セール価格284,800円)で、動画編集などクリエイティブな用途でも活躍するコストパフォーマンスに優れた1台という。ほか、重量級のゲームを遊びたいユーザーにはRyzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS12100」(税込セール価格324,800円、限定19台)をいちおしとして挙げる。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS0216」 セール価格284,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※NVIDIA『バイオハザード レクイエム』キャンペーン対象

モデル名「FRGHLMB650/WS12100」 セール価格324,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Samsung 990 EVO Plus)

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※AMD『紅の砂漠』キャンペーン対象

※AMD RYZEN トートバッグプレゼント

モデル名「FRGHLB550/WS0305」 セール価格189,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

モデル名「FRGKB550/WS0208/NTK」 セール価格179,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。