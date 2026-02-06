FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは2月6日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「猛烈！大決算セール」を開始した。2月13日15時まで。

FRONTIERが決算セール開催中

「決算期ならではのお値打ち価格」(同社)として、エントリーモデルからハイエンドモデルまで、全18機種の特価ゲーミングPCを用意した。

今回のセールいちおしモデルというのが、Core Ultra 7 265KFとGeForce RTX 5070 Tiを搭載する「FRGHLB860/WS0205」(税込セール価格379,800円)で、AI生成はもちろん、ゲームや動画編集などの多岐にわたる用途にぴったりなモデルとしている。

また、入門者やコストパフォーマンス重視派には、Core Ultra 5 225FとGeForce RTX 5060 Tiを搭載する「FRGKB860/WS0206/NTK」(税込セール価格249,800円)がおすすめとのこと。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLB860/WS0205」 セール価格379,800円(税込)

・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265KF

・空冷CPUクーラー (CPS RZ620Pro TC BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGKB860/WS0206/NTK」 セール価格249,800円(税込)

・インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225KF

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti(MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLB550/WS0105/NTK」 セール価格219,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。