ソニーネットワークコミュニケーションズは1月27日、通信サービスブランド「NURO」の新CMシリーズの第2弾「感動を止めるな。」独白篇を公開した。第1弾に続き、アーティストのちゃんみな（ソニー・ミュージックレーベルズ所属）が出演する。

あわせて「NURO 光」「NUROモバイル」の加入者を対象としたプレゼントキャンペーンも実施する。ちゃんみなをはじめとする人気アーティストが出演する「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」のライブチケットや「AnimeJapan 2026」の入場券、ソニー製ヘッドホン「WH-1000XM6」が抽選で当たる。

今回公開した「感動を止めるな。」独白篇は、2025年9月に公開したCMシリーズ第1弾「感動を止めるな。」覚醒篇に続く第2弾。既成概念にとらわれない表現で世界をアップデートし続けるちゃんみなのパワフルな姿勢と、NUROが目指す「制約にとらわれず、人や企業を新たな可能性へと解き放つ」というブランドの意志が共鳴し、起用に至ったとしている。

【動画】「感動を止めるな。」独白篇CM本編（30秒）

NUROがつなぐ “感動の世界”を表現すべく、ちゃんみなのパフォーマンスをはじめ、アニメ「鬼滅の刃」や、ゲーム「HELLDIVERS 2」といったソニーグループのエンタテインメントIPや、NUROがパートナーシップを締結するプロバスケットボールクラブ「アルバルク東京」の選手も登場する。

【動画】メイキング映像

【動画】ちゃんみなさんインタビュー

NURO 光「感動を止めるな。」選べる感動体験キャンペーン

キャンペーン期間中、NURO 光およびNUROモバイルを新規で申し込んだ人、または利用中の人を対象に、ちゃんみななどのアーティストが出演する「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」のライブチケット（合計75組150名）、「AnimeJapan 2026」の入場券（50名）、ソニー製ヘッドホン「WH-1000XM6」（10名）を抽選でプレゼントする。キャンペーン期間は2026年1月27日～3月31日。

ONUの「感動を止めるな。」スペシャルデザインBOX

キャンペーン期間中、NURO 光のONU（回線終端装置）が発送となる人、および工事におけるONU設置を実施する人を対象に、ちゃんみなやアニメ「鬼滅の刃」などのキャラクターがデザインされた期間限定BOXにONUを梱包して提供する。対象プランは戸建てプラン「NURO 光」および集合住宅プラン「NURO 光（マンション）」、キャンペーン期間は2026年1月27日～4月26日。