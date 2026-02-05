ASUS JAPANは2月4日、独自に展開するゲーミングブランド「Republic of Gamers」におけるゲーミングヘッドセット新製品として、「ROG Kithara」の日本国内向けの発売を発表した。通常価格は53,980円ながら、2月19日から始まるクラウドファンディングでは最大24%オフの先行出資も行える。

ASUS、HIFIMAN製平面磁界ドライバ搭載ゲーミングヘッドセット「ROG Kithara」 クラファンで先行販売も

CES 2026で発表されていたASUS ROGブランドにおけるゲーミングヘッドセット新製品。再生機能に注力してHIFIMAN製平面磁界ドライバを搭載した点が特徴で、4.4mmバランス接続、3.5mm／6.3mmアンバランス接続をサポートして別途強力なヘッドホンアンプと組み合わせることも可能。高精度な音像定位と低歪みを実現し、8Hz～55kHzの超広帯域再生に対応し、広大で立体的なサウンドステージと高い音の分離性能により、優れた空間認識と没入感を提供するという。

マイクはケーブル一体型フルバンドMEMSブームマイクで、20Hz～20kHzの広帯域を収音可能。フレームは金属製で、ヘッドバンドは8段階で調節できる。製品はクラウドファンディングで先行出資を募るほか、冬のヘッドフォン祭 mini 2026でも試聴できる機会が設けられる。

クラウドファンディング（GREEN FUNDING）プロジェクト概要