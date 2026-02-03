画面に表示された内容をそっくりそのまま保存する「スクリーンショット」は便利ですが、つい撮り過ぎてしまうのが困りもの。放置すればストレージの空き容量が減っていきますから、用が済んだもの、不要なものはどんどん削除するのがセオリーです。

しかし、写真アプリは削除したコンテンツを30日間キープする仕様です。ゴミ箱ボタンをタップしても、ライブラリから「ゴミ箱」の領域へ移動するだけで、実際に削除されるのは30日が経過してからです。ストレージの空きが回復するのも、実際に削除されたあとになります。

まとまったストレージ容量がいますぐ必要という場合は、写真アプリではなく設定アプリを使いましょう。プレビューで確認しつつ、しかもゴミ箱を経由させることなく削除できるので、長期保存したいものまで削除してしまう心配はありません。

手順はかんたん。まずは「設定」→「一般」→「iPhoneストレージ」→「写真」→「写真とビデオを確認」の順に画面を開き、「スクリーンショット」をタップします。あとは一覧画面で削除したいスクリーンショットをタップし、現れた画面でゴミ箱ボタンをタップ、続けて「このiPhoneから削除」ボタンをタップすればOKです。複数のスクリーンショットを選択し一括削除することもできるので、すぐにストレージの空きを復活させたいときに便利ですよ。

操作手順をカンタン解説