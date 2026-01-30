FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは1月30日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「好機！大決算セール」を開始した。2月6日15時まで。
「決算期だからこそ実現したお値打ち価格」(同社)として、エントリーモデルからハイエンドモデルまで、全18機種の特価PCを用意した。
なお、AMDから先日リリースされたばかりの新型CPU「Ryzen 7 9850X3D」搭載モデルが早くも登場している。今回のセールいちおしモデルとしても、Ryzen 7 9850X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLB850/WS0129」(税込セール価格479,800円)を挙げている。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLB850/WS0129」 セール価格479,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9850X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※GAMDIAS HERMES S1S-JP RGB ゲーミング日本語キーボード(銀軸)プレゼント
モデル名「FRGHLB550/WS0105/NTK」 セール価格219,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
モデル名「FRGHLB850/WS0130」 セール価格509,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9850X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※GAMDIAS HERMES S1S-JP RGB ゲーミング日本語キーボード(銀軸)プレゼント
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。