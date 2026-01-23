FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは1月23日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「月末セール」を開始した。1月30日15時まで。

エントリーモデルからハイエンドモデルまで、全18機種の特価PCを用意した。

セールいちおしモデルとして、Core Ultra 7 265KとGeForce RTX 5070 Tiを搭載する「FRGAMB860M/WS0107/NTK」(税込セール価格389,800円)を挙げる。AI処理に最適化されたNPUを備えるインテル最新CPUにより、話題の生成AIにおいても高いパフォーマンスを発揮し、ゲームはもちろん、動作編集やクリエイティブな作業など、幅広い用途でマルチに活躍するハイエンド構成とのこと。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGAMB860M/WS0107/NTK」 セール価格389,800円(税込)

・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265KF

・空冷CPUクーラー (CPS RZ620-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLB550/WS0105/NTK」 セール価格219,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

モデル名「FRGKA620ASR/WS122240/NTK」 セール価格339,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。