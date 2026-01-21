モスバーガーを展開するモスフードサービスは1月21日、AI活用に関するパートナーシップを締結したNew Innovationsとともに、「AIドライブスルー」の実証実験を開始した。

モスバーガーでAIドライブスルーの実証実験が行われる

今回の取り組みは、AIを活用することで、人手不足の解消を目指すとともに、既存の店舗オペレーションや顧客体験の進化を図るもの。

ファストフード業界のドライブスルーにおいて、AI音声注文は欧米を中心に導入例があるものの、認識精度の低さが課題として指摘されている。今回の実証実験では、AIに全ての工程を任せるのではなく、AIが受注を担い店舗スタッフがそれをサポートする「ハイブリッド応対」を採用した。

今回の実証実験では、New Innovationsが開発した実店舗におけるオーダー業務を音声による自然なコミュニケーションで行う音声対話AIシステム「AI Order Thru(エーアイ オーダー スルー)」を活用している。

「AI Order Thru」は、AIを単なる人の代替ではなく「ブランド体験を拡張する存在」として捉えたサービスで、ブランドごとのガイドラインに沿った対話設計と標準オペレーションを踏まえた運用設計を前提に開発されている。

同社では、「AI Order Thru」ならではのカスタマイズ設計力を生かして「ハイブリッド応対」の精度を高め、モスバーガーが大切にする「ホスピタリティの進化」と、将来的な「店舗オペレーションの高度化」の両立を目指す。

人気のアニメキャラが注文を聞く？今後の展開も視野に

実験日は2026年1月21日、実施店舗はモスバーガー 吉川美南店。「AI Order Thru」を活用したAIドライブスルーの応答実験を行う。今後は「モスバーガー 吉川美南店」を皮切りとして、2026年度中に合計5カ所程度で実証実験を行い、そのうち複数店舗での常設を目指す。

将来的には、「500キロカロリー以下のセットメニューを紹介して」といった要望などに対し、AIならではのスピード感でメニュー提案を行うことや、キャンペーン期間中にアニメの人気キャラクターなどが応答するといったAIドライブスルーならではの展開を視野に入れ、検証を進める。

2025年12月、同社はNew Innovationsと次世代型店舗開発に向けたAI活用に関するパートナーシップを締結しており、具体的な施策として今回の実証実験を開始した。