ソニーネットワークコミュニケーションズは4月27日、高速光回線サービス「NURO 光」の集合住宅向けプラン「NURO 光（マンション）10ギガ」が、「RBB SPEED AWARD 2025」の「Wi-Fi速度 集合住宅サービス部門」で総合最優秀賞を受けたと発表した。

RBB SPEED AWARDは、利用者の実測データをもとに通信速度に優れた事業者を選定し、表彰する年次のアワード。調査は、株式会社イードが2025年1月から2025年12月にかけて行い、RBB TODAYのWebサイトで提供する「RBB SPEED TEST」とアプリ版「RBB SPEED TEST」を通じて得られた固定回線利用者のデータを実測した。

今回、Wi-Fi速度 集合住宅サービス部門において、NURO 光の集合住宅向けプラン「NURO 光（マンション）10ギガ」が総合最優秀賞を受賞した。2013年4月にサービスを開始したNURO 光は、通信速度や安定性を重要視する多くのユーザーに利用されている。現在は、さらなる高速・大容量通信が可能な10ギガサービスを推進。2023年度からは、前年度比で約2倍となる過去最大規模のネットワーク増強を実施しているという。