「AMD Radeon Software Adrenalin 26.1.1」は“AI Bundle”と銘打たれて1月21日公開へ

米AMDは、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバを1月21日（日本時間では22日頃）に公開することを予定している。最新ゲームタイトルへの対応に加えて、ローカルAIツールとの統合をより志向した“AI Bundle”になる見込みだ。
Radeonシリーズ向けにAIツールのサポートが拡充されるという内容。公開された資料によるとROCm 7.2をリリースしてLinuxとWindowsで利用できるようにするほか、ConfyUIへの統合を実現。より簡単に導入できるように、実行ファイルから必要な環境やツールをインストールできるようになるとしており、画像生成やローカルLLMをRadeon環境で試用できるようになるという。
Coming January 21st: AMD Software: Adrenalin Edition™ AI Bundle— AMD Radeon (@AMDRadeon) January 14, 2026
AI Made Simple.
AI Bundle is a streamlined installer that equips your AMD-powered system with the essential tools for AI development and creative workflows.