「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 591.74」公開！ ベータ版加入でDLSS 4.5がもう使える

米NVIDIAは1月5日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 591.59」の提供を開始した。DLSS 4.5への正式サポートを導入したほか、Hotfix版で対応した不具合の修正も図られている。
CES 2026で大々的に発表された新機能「NVIDIA DLSS 4.5」を正式サポートするドライバアップデート。DLSS 4.5自体の正式リリースは1月13日に予定されているが、興味のある熱心なユーザーはNVIDIA Appの設定画面からベータ・実験的機能へのアクセスにオプトインすることで一足先に試すことも可能だ。
ゲーム関連の不具合を修正
- 『Arena Breakout: Infinite』におけるゲーム安定性の問題 [5748974]
一般的な不具合を修正
- 各種ディスプレイでの輝度調整に関する問題 [5739739]
- デジタル鮮やかさ機能使用時に色が正しく表示されない問題 [5718365]
- SDRカラーモードのグラデーション部分にわずかなバンディング現象が発生する場合がある [5720512]
- NVIDIAコントロールパネルから「通知トレイアイコンを表示」の設定を解除できない問題 [5622213]
- Vulkan対応ゲームでRTX HDRを使用するとLG OLEDテレビ上で画面が黒くなる問題 [5763163]
⚠️ NEW DRIVER ALERT ⚠️— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) January 6, 2026
Download our latest GeForce Game Ready Driver for the best experience in your favorite games, as well as our new NVIDIA app beta to enable new features including DLSS 4.5 Super Resolution.
Learn More → https://t.co/SwZCmbx5Jx pic.twitter.com/glbSKNa9m4