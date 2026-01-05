この年末年始はいつもより長いお休みを満喫した人も多いのでは？ ネットニュースから少し離れてデジタルデトックスできた人に向けて、年末年始に掲載した記事のなかから「見逃し厳禁！」とオススメする注目記事を5つ振り返ってみましょう。

2026年のAppleを読み解く（後編） 「待つべきか、今買うべきか」2nm時代を前にしたApple製品選び

Appleファンであれば、「Aチップを搭載したMacBookが登場する」「2026年秋に次期iPhoneのProモデル、2027年春に無印モデルというように、iPhoneの発売時期が変更される」といった噂を目にしたことがあると思います。そのあたりを、Appleの戦略から分析します。

画像のタップで記事にジャンプします

ニトリのお手頃スープメーカー「スリム調理ポット」実機レビュー、ほったらかしでなめらかスープが食卓に！

近ごろ、にわかに人気を集めているスープメーカー。ほったらかしで本格的なポタージュができるのが魅力で、平均的な価格は1万数千円ほど。そこにニトリが約半額の5,990円というお手頃価格で参入しました。果たしてその実力は「お値段以上」なのでしょうか？

画像のタップで記事にジャンプします

キヤノン「EOS R5 Mark II」「RF50mm F1.2 L USM」、新たな気分で作品作りを【2025年コレ買った！】

αシリーズを仕事でガンガン使っていた鹿野カメラマンですが、2025年秋に突然EOS R5 Mark IIのレンズキット（RF24-105mm F4 L IS USM付き）を購入。しかも、大口径標準レンズのRF50mm F1.2 L USMも一緒に。カメラは言わずもがなですが、このRF50mm F1.2 L USMが極上のレンズとご満悦でした。

画像のタップで記事にジャンプします

ヨドバシ「夢のお年玉箱2026」を店舗で購入！ 2026年は新宿西口本店へGO

ヨドバシカメラの初売り「夢のお年玉箱」を目当てに、元日の始発で新宿西口本店に向かった筆者。最後尾入口でスタッフが割り込み防止券を配っており、受け取ってから並びます。地面には黒い線が引かれており、8人列で整然と行列。前の方から商品引換券との交換を行っていきますが、これも整然としていてノウハウの蓄積を感じました。

画像のタップで記事にジャンプします

【新春お年玉プレゼント】「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」を1名様に！

新年最初の“お年玉企画”として、編集部の公式X（旧Twitter）アカウントにて、読者プレゼントキャンペーンを実施中。応募の締め切りは1月7日（水）23時59分なので、応募はお早めに！