米NVIDIAは12月18日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 591.59」の提供を開始した。NVIDIA App等でリリースされ、手軽に適用できる。

「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 591.59」公開。RTX HDRの不具合解消

バージョンナンバーがほぼ進まず、特にゲームや一般的なユースケースで発生する不具合を解消したのみの小幅なアップデートが行われたという内容。RTX 50環境で『Enshrouded』が不安定だった問題や、映像出力で発生していた一部の問題に対処している。

ゲームにおける不具合解消

『Enshrouded』：GeForce RTX 50シリーズGPUで発生するゲーム安定性の問題 [5664067]

『アサシン クリード ヴァルハラ』：「スムーズモーション」機能が有効になっている場合、HDRの切り替えが機能しない [5469746]

『ダイイングライト：ザ・ビースト』：ドライバーバージョン591.44に更新後、ゲームがクラッシュする問題 [5720536]

修正した一般的なバグ

非ネイティブ解像度に切り替えた後、画面の色が薄暗く表示される [5548662]

特定のテレビ環境でRTX HDRを使用すると、ゲームがブラックスクリーン状態になる [5720286]