Jackery Japanは12月18日、公式オンラインストアにて、最大50％OFFとなる「年末年始セール」を開催する。実施期間は2025年12月22日（月）11:00～2026年1月5日（月）23:59まで。

今回のセールでは、人気のポータブル電源「New」シリーズを中心に、コンパクトモデルから大容量モデルまで幅広い製品を最大半額で販売する。

定格出力2,000Wにより家電を同時に使ってもブレーカー落ちの心配がない「1500 New」、大容量と高出力を両立し長時間の停電やアウトドアでも電力を気にせず使える「2000 New」、DCデバイス充電に特化した軽量モデル「300D」など、用途に合わせて選べるラインアップを提供する。

購入金額に応じて製品をプレゼント

購入金額に応じた特典として、30万円以上の購入で「Jackery Explorer 100 Plus」(15,900円相当)、40万円以上で新製品「Jackery ポータブル電源 300D」(24,990円相当)をプレゼントする。

また、Jackery製品購入者を対象とした「新春福運ガチャ」では、Jackeryキャリーカート、折り畳みキャリーカート、Alpha65-StarChargeモデル半額クーポンなどの豪華ギフトが当たる。