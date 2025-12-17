NOT A HOTELは12月15日、2つのホテルブランド「HERITAGE」と「vertex」を始動することを発表した。

「HERITAGE by NOT A HOTEL」第1弾は京都・東寺

「HERITAGE by NOT A HOTEL」は、寺院や美術館などの歴史的建築物を現代の視点と感性で再解釈するホテルシリーズ。リニューアルされた建造物が生み出す収益は修復・保全費用として循環、建築そのものと地域文化の持続可能な未来を支える。

日本各地には、寺院や町家、美術館、歴史的ビルといった価値ある建築が数多く存在する。しかし、維持管理の難しさなどにより、活用されないまま老朽化し、やがて解体されていくケースが後を絶たない。京都市の調査によれば、京町家の約11.7%がわずか7年で消失しており、文化資産の喪失は深刻な課題となっている。一方で、建築資材の高騰や人手不足が進む中、リノベーション活用の機運も高まっている。新築だけでなく、既存の建築を現代の感性でリデザインし、未来へつなぐ取り組みが求められている。

同社はこれまで、潜在的な魅力を秘めた美しい土地を見出し、世界で活躍する建築家やクリエイターらとタッグを組み、地域や文化の潜在力を最大化してきた。その中で、「日本の価値を上げる」というミッションのもと、文化財や歴史的建築の継承にも新たな挑戦を始める。

同ホテルは、単に保存するのではなく、現代の人々が泊まり、集い、体験する空間へと昇華させることで、文化財や歴史的建築を持続可能な形で未来へつなぐプロジェクトとなる。歴史と現代が交わる場所から、次世代へ続く「未来への遺産」を創出していく。

シリーズ第1弾は、京都・東寺(教王護国寺)のかつての宿坊を、現代の感性で再解釈。京都の伝統に基づき現代の空間として織り上げることで、建築そのものが時を超える作品としてよみがえる。かつて僧や巡礼者が身を休めたこの地で、今を生きる人々の心を癒し、心を落ち着けるホテルとして歴史を紡いでいく。開業予定時期など、今後の詳細は随時発表される。

「HERITAGE by NOT A HOTEL」CGパース

「vertex by NOT A HOTEL」第1弾は沖縄

「vertex by NOT A HOTEL」は、まだ誰も体験したことのない、未来の暮らしを具現化するホテルシリーズ。建築、テクノロジー、デザインなどあらゆる領域の最先端が交差し、次世代のライフスタイルを実験する場となる。

シリーズ第1弾の舞台は沖縄。世界各地でフューチャリスティックな建築を生み出してきたZaha Hadid Architectsが日本で初めて手掛ける、ホテルプロジェクトが始動する。革新的な技術とデザインを沖縄の豊かな自然環境と有機的に融合させることを目指している。

本プロジェクトは、海と白砂のビーチ、そして森林が広がる地形に寄り添うよう慎重に敷地内へ配置され、環境への影響を最小限に抑える設計が特徴。すべてのヴィラから遮ることのないオーシャンビューと十分なプライバシーが確保されており、滞在者に最高水準の施設・アメニティを提供する。

沖縄特有の陸域・海域生態系の保全を最優先とし、建築デザイン、エンジニアリング、素材選定、敷地戦略に至るまで、あらゆる面で環境配慮を反映。地形を形づくる琉球石灰岩の輪郭を踏襲し、海岸線の輪郭に沿うよう段状のテラスや庭を構成している。また、年間を通じた気候・日射・風環境などの詳細調査をもとに、自然換気の促進や景観の最適化を実現している。

ホテルを象徴するキャノピーは、沖縄の伝統建築に見られる深い軒を現代的に再解釈したもので、海へと連なる多様な屋外空間を形成。精巧に彫られた琉球松、地元採石場の光沢を帯びた石灰岩、そして島の創造的伝統を受け継ぐ工房で作られた陶器を取り入れるなど、地域の職人技が随所に取り込まれている。構造体は高潮線から6.5メートル以上の高さとし、台風や地震にも耐える設計を採用。さらに、精密に製造されたコンクリート部材や再生骨材の活用など、循環型建設による環境負荷低減も図っている。

「vertex by NOT A HOTEL」CGパース

※掲載しているCGパースはすべて完成予想図であり、仕様は変更となる場合がある。